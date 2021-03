Ce mercredi, les équipes Hyundai, M-Sport Ford et Toyota se sont engagées pour les trois prochaines saisons (2022-2024) avec le championnat WRC. Organisatrice de l'événement, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et les constructeurs eux-même ont confirmé l'accord pour trois ans. Celui-ci était attendu avant le passage à l'ère hybride en 2022, qui avait été annoncé en 2019.

"Ce passage à la technologie hybride rechargeable n'est pas seulement le reflet des tendances actuelles de l'industrie automobile, mais permet également de rendre le sport plus durable d'un point de vue écologique", a déclaré Jean Todt, président de la FIA, dans un communiqué. L'instance précise dans ce communiqué que "le contrat de trois ans inclut notamment une contribution partagée aux coûts de développement de la technologie pour cette ère nouvelle, qui mettra un accent particulier sur la sécurité, la maîtrise des coûts et la durabilité". Depuis le départ de Citröen fin 2019, seuls trois constructeurs sont engagés en WRC : le coréen Hyundai, le japonais Toyota et l'américain Ford via l'équipe britannique privée M-Ford.

La FIA a par ailleurs annoncé que les partenariats avec les constructeurs seront à l'avenir conclus pour des cycles de trois ans, contrairement à un an actuellement, "ce qui offrira plus de stabilité". Le WRC est dominé ces dernières années par Sébastien Ogier, septuple champion du monde et tenant du titre. Le Français a annoncé que 2021 serait sa dernière année complète et ne jouera donc pas le titre pour la 50e édition du WRC en 2022.

