Gigantesque Bosse !

Immense Pierre-Ambroise Bosse. Arrivé à Londres avec peu de certitudes à cause d'une blessure au tendon d'Achille, le Français s'est imposé à la surprise générale en finale du 800m, mardi soir à Londres. Un titre acquis au pris d'un formidable coup d'audace dans le final. PAB a attaqué de loin, et il a tenu. Géant. Complètement inattendue, cette première médaille d'or a une saveur bien particulière pour le clan tricolore.

Pour surprendre son monde, le Français, auteur d'un chrono en 1'44"67, resté au chaud pendant les trois-quarts de la course, a produit une accélération complètement folle et violente à 250 mètres de la ligne. Alors qu'on le pensait cuit en abordant la dernière ligne droite, le Nantais a tenu bon face au retour du Polonais Adam Kszczot, finalement 2e, et du Kenyan Kipyegon Bett, 3e, pour aller chercher son tout premier titre mondial.

Du jamais vu depuis les années 50

Une espèce de "all-in" grandeur nature un an après sa frustrante 4e place en finale des Jeux Olympiques de Rio. Cette médaille d'or est historique, c'est la toute première de l'histoire de l'athlétisme français en demi-fond. Pour Bosse, c'est la deuxième breloque de sa carrière dans sa course de prédilection après les championnats d'Europe 2012 où il avait pris le bronze. Pour l'athlétisme français, la médaille ramenée par Bosse est seulement la sixième ramenée par un athlète tricolore sur le 800m. C'est dire s'il faut en mesurer la portée et son importance.

Un athlète français double médaillé au niveau international, ce n'était plus arrivé depuis les exploits de Marcel Hansenne au début des années 1950. Médaille d'argent et de bronze aux championnats d'Europe en 1950 et 1946, et en bronze lors des Jeux Olympiques de Londres de 1948, le natif de Tourcoing était resté la référence des références. Près de soixante-dix ans après les exploits de l'athlète reconverti journaliste de sport, Bosse a pris la relève avec maestria.