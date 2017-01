Giannis Antetokounmpo au buzzer, Nicolas Batum scoreur : ce qu'il faut retenir de la nuit

Le match : Giannis Antetokounmpo et les Bucks dégoûtent les Knicks (105-104)

Milwaukee n’a mené qu’une seule fois en deuxième mi-temps : au moment du buzzer. Les Bucks ont compté jusqu’à 16 points de retard après un mauvais troisième quart-temps. Mais Giannis Antetokounmpo (27 pts, 13 rbds) a pris les choses en main. Avec l’aide de Greg Monroe (18 pts), le Grec, auteur de 12 points dans les 12 dernières minutes, a ramené son équipe, avant de signer deux actions décisives dans les dernières secondes. Il a d’abord bien défendu sur Derrick Rose pour récupérer le ballon à 8 secondes de la sirène. C’est ensuite lui qui a réussi le tir de la gagne au buzzer, avec un turnaround jumper impeccable.

Malgré 30 points et 11 rebonds, Carmelo Anthony n’a pas réussi à empêcher la sixième défaite consécutive de son équipe, toujours privée de Kristaps Porzingis, touché au tendon d’Achille.

Ce match a débuté par un long duel dans la première mi-temps, avec 11 égalités et 11 changements de leader. New York a creusé l’écart dans le troisième, mais n’a pas su tenir son résultat.

Le joueur : Stephen Curry (35 pts) et les Warriors déroulent

Les Blazers ont un peu résisté, mais quelques paniers de Stephen Curry (35 pts), Kevin Durant (30 pts) et des remplaçants de Golden State ont mâté cette rébellion. Le double MVP n’avait pas marqué autant de points depuis le 15 novembre. Il s’est aussi offert un des plus beaux paniers de la nuit, avec une feinte de passe main gauche avant un lay-up main droite.

La stat : 4/5

Les Cavaliers ont du mal avec les Bulls. Ce mercredi, Chicago a battu Cleveland pour la quatrième fois en cinq matchs. Les champions en titre étaient privés à la fois de Kyrie Irving et Kevin Love, ce qui donne un début d’explication. Les Bulls se sont appuyés sur un effort collectif, avec six joueurs à plus de 10 points. LeBron James (31 pts, 8 rbds, 7 pds) était un peu trop seul.

Les Français : Batum excellent, Fournier de retour

Batman a sauvé les Hornets. Ou presque. Avec l’aide de Kemba Walker (20 pts), Nicolas Batum a été le grand artisan du succès de son équipe face au Thunder (123-112). Il a inscrit 28 points, avec un panier longue distance décisif pour sceller le match. Des bonnes nouvelles aussi en provenance du Magic, avec le retour d’Evan Fournier, qui avait manqué les quatre dernières rencontres avec un problème au talon. Malheureusement pour lui, le Magic a encore perdu.

Nicolas Batum (Hornets) : 28 pts, 3 rbds, 4 pds, 1 contre en 36 mns

Evan Fournier (Magic) : 14 pts, 1 rbd, 1 pd, 1 int en 30 mns

Joakim Noah (Knicks) : 8 pts, 16 rbds, 2 pds, 1 int, 1 contre en 31 mns

Joffrey Lauvergne (Thunder) : n’a pas joué

L’image : Meyers Leonard met Kevin Durant et Stephen Curry sur son poster

Le WTF : Jamie Foxx vient de se faire beaucoup d’amis

Sur le plateau d’ESPN, on a proposé six joueurs à l’acteur. Il ne devait en garder que cinq. Il ne lui a fallu qu’une fraction de seconde pour mettre Kobe Bryant à la porte. À sa décharge, tout le monde lui serait tombé dessus pour n’importe quel choix.

Tous les scores

Cavaliers – Bulls : 94-106

Knicks – Bucks : 104-105 Magic – Hawks : 92-111

Hornets – Thunder : 123-112 Kings – Heat : 102-107

Warriors – Blazers : 125-117

Clippers – Grizzlies : 115-106