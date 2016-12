Pape Badiane meurt dans un accident de voiture

C'est une bien triste nouvelle. Pape Badiane est mort. "Pape Badiane est décédé la nuit dernière (de vendredi à samedi) dans un accident de la circulation", a communiqué le club de Poitiers (Pro B), où l'intérieur a été joueur et capitaine entre 2009 et 2013. La carrière du pivot de 2,07 m, surnommé "le Poulpe" en raison de ses bras tentaculaires, a connu son sommet en 2007, au moment de sa sélection en équipe de France pour le Championnat d'Europe aux côtés des stars NBA Tony Parker et Boris Diaw.

En France, Badiane aura tout gagné: la Pro A avec Roanne en 2007, la Semaine des As en 2007 et 2009, ainsi que la Coupe de France en 2009 avec Le Mans. Son ancien entraîneur à Roanne, Jean-Denys Choulet, a salué sur Twitter la mémoire du "plus gentil pivot du monde". Le président du club amateur de Charenton (Nationale 3), où Badiane évoluait cette saison, Fabrice Canet a rendu hommage à un joueur "exemplaire et de devoir", un homme "d'une profonde bonté et d'une extrême gentillesse".

Joueur de Poitiers de 2009 à 2013, Badiane y avait mis un terme à sa carrière professionnelle, à la suite d'une opération au poignet. Son ancien président Alain Baudier a salué en Badiane "l'élégance". "Un joueur majeur du PB86, et un homme très intéressant à côtoyer hors des parquets". Les message de sympathie d'internationaux ont également afflué sur Twitter dans le courant de samedi, notamment de Nando de Colo, d'Emmeline Ndongue, ou de Florent Piétrus qui s'est dit "triste d'apprendre le décès de notre ami Pape Badiane". Aîné d'une fratrie de basketteurs (son frère Moussa et sa soeur Laina ont tous deux joué en première division), Pape Badiane était également père de deux filles.