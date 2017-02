La reine Laura Dahlmeier s'octroie un 5e titre mondial à Hochfilzen en remportant la mass start

Et de cinq ! Grande favorite, Laura Dahlmeier n'a pas failli ce dimanche à Hochfilzen en remportant sa cinquième médaille d'or lors de ces Mondiaux 2017, à l'occasion de la mass-start. Quasi parfaite au tir (19/20), l'Allemande s'est détachée dans le dernier tour en devançant la surprenante Américaine Susan Dunklee et la Finlandaise Kaisa Mäkäräinen. Encore en course pour le titre avant le dernier debout, la Française Marie Dorin-Habert doit finalement se contenter de la 7e place (+ 40"). La France termine donc ces Mondiaux avec deux médailles, toutes de bronze.

Mais la Tricolore n'aura rien à regretter ce dimanche, battue par les meilleures du monde. Pendant les trois-quarts de la course, Marie Dorin-Habert a fait jeu égal, performant au tir (19/20) pour recoller avec les meilleures lors de l'avant-dernier tir. Mais la Française a craqué sur le dernier debout, sa seule faute du jour, avant de céder sur les skis face au duo Koukalova-Mäkäräinen. Dommage car Gabriela Koukalova n'était pas dans la forme de sa vie ce dimanche…

Dalhmeier déjà dans l'histoire

Mais il faut dire que la Finlandaise était de toute manière au-dessus lors du dernier tour. Son attaque dans la bosse finale face à la Tchèque, pourtant pas la moins forte sur les skis, était franchement impressionnante. Et elle lui a offert sa première médaille à Hochfilzen, loin de la collection de breloques réussie par Laura Dahlmeier sur ces Mondiaux.

Après les deux relais, l'individuel et la poursuite, l'Allemande s'est encore montrée la plus costaud lors de la mass-start. Pourtant, Susan Dunklee a longtemps fait la course en tête grâce à un 19/20 au tir et des balles enchaînées à toute allure. Mais, dans le dernier tour, l'Américaine n'a pas pu suivre Laura Dahlmeier lorsque l'Allemande a accéléré. Avec ce cinquième sacre à Hochfilzen, cette dernière rentre dans l'histoire en devenant la première biathlète à remporter cinq médailles d'or dans une même édition. Les Norvégiennes Liv Grete Poirée et Tora Berger étaient restées bloquées à quatre.