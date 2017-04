Anthony Joshua a battu Wladimir Klitschko au 11e round (KO technique)

Ce fut un combat de titans. Opposés samedi à Wembley, Anthony Joshua et Wladimir Klitschko ont offert un spectacle exceptionnel au public britannique et répondu à toutes les attentes. Vainqueur par KO technique au 11e round, Joshua a lui frappé un grand coup en mettant à terre l'Ukrainien, 41 ans, et débarqué à Londres avec le statut d'outsider face à son ancien sparring. Un statut qu'il aura tenu haut la main avec une boxe très offensive, avant donc de craquer.

Joshua n'a pas seulement battu la légende de la catégorie poids lourds, restée invaincue pendant onze années avant d'être battu par Tyson Fury en 2015, il a évidemment empoché les deux titres WBA et IBF qui avaient été mis en jeu. Déjà détenteur de la ceinture IBF, le Britannique a frappé un grand coup devant son public. Le boxeur de Watford a d'ailleurs demandé à affronter Fury, qu'il a décrit comme "gros et gras" après son sacre.

Un 19e succès par KO pour Joshua

Excellent durant l'entame et dans le money-time, Joshua a donc ajouté une 19e victoire par K.O à son tableau de chasse. Dépasser les dix rounds, jamais il n'était allé aussi loin dans un combat. Le Britannique a surtout eu le mérite de tenir bon en plein cœur du combat, quand les deux hommes se sont rendu coups pour coups et que Klitschko a réussi à reprendre la main lors des 4e et 5e rounds. Le 5e round ayant probablement constitué le momentum de ce combat hors-normes. On en redemande.