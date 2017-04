Après sa victoire sur Klitschko, Joshua lance déjà un défi à Fury

Combat de titans, affrontement immense, les qualificatifs mélioratifs n'ont pas manqué dans la nuit de samedi à dimanche pour évoquer le duel entre Anthony Joshua et Wladimir Klitschko à Wembley. Devant près de 90 000 spectateurs, les deux boxeurs ont livré un match intense, finalement remporté par le Britannique sur arrêt de l'arbitre après avoir envoyé deux fois l'Ukrainien au tapis dans le onzième round.

"Je tiens à dire qu'il faut toujours respecter son adversaire, rester humble et je tiens à respecter Wladimir qui a été un énorme adversaire, a déclaré l'Anglais (27 ans) après la rencontre au sujet de son aîné (41 ans). Je tiens à lui rendre hommage. J'ai du respect pour n'importe qui monte sur un ring." Joshua ne fut pas le seul à apprécier la prestation du quadragénaire ukrainien, à l'image du triple champion du monde poids lourds Lennox Lewis : "Vous avez vu le coeur qu'a montré Klitschko dans ce combat ? Il faut le respecter pour ça. Garde la tête haute, mon frère."

" Je vais jouer avec toi "

Battu à la régulière et fair-play après cette défaite, Wladimir Klitschko a toutefois évoqué une possible deuxième manche avec Anthony Joshua. "Il y a une clause de revanche dans le contrat que je peux exécuter, mais je ne vais rien annoncer aujourd'hui", a-t-il laissé entendre alors que le Britannique est lui déjà tourné vers son futur duel avec son compatriote Tyson Fury.

"Je me bats avec tout mon coeur et ensuite je passe à autre chose. Tyson Fury, est-ce que tu es prêt ?, a-t-il lancé. Je sais qu'il parle beaucoup et qu'il essaye de revenir alors qu'il est gros et gras. J'aimerais offrir à 90 000 personnes une autre soirée de boxe comme celle-là."

"Défi accepté, a réagi le Mancunien de 28 ans dans la foulée. Nous allons donné au monde le plus grand combat de ces 500 dernières années. Je vais jouer avec toi." En début de nuit, Fury avait une première fois provoqué Joshua avec un tweet de félicitations tout en ironie : "Bien joué Joshua. Tu as donné ta vie pour battre Klitschko alors que moi je jouais avec lui. Dansons !" Place aux actes ?