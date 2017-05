Fury annonce un choc face à Joshua en avril 2018 à Wembley

Ça se précise pour un choc entre Tyson Fury et Anthony Joshua. Fury a annoncé lundi dans les colonnes du Daily Telegraph qu'Eddy Hearn, le promoteur de Joshua, était en train d'organiser ce combat très attendu avec l'ancien champion du monde. "Eddie Hearn a déjà réservé le stade de Wembley pour avril prochain, a révélé Fury. Il n'y a pas d'autre stade où ce combat pourrait avoir lieu. J'aurais aimé que cela se passe en octobre mais je crois que Klitschko et Joshua vont se retrouver pour une revanche".

Tous deux ont accroché Wladimir Klitschko à leurs palmarès. Joshua, 27 ans, a battu l'Ukrainien le 30 avril par arrêt de l'arbitre à la 11e reprise à Wembley justement, alors que Fury s'était défait du même adversaire, titre en jeu, en novembre 2015. En raison de problèmes liés à la drogue et à sa santé mentale, Fury, 28 ans, n'est pas monté sur un ring depuis cette date.

Fury espère pouvoir faire son retour lors d'un combat programmé le 8 juillet mais est dans l'attente d'une décision de l'agence anti-dopage britannique concernant son addiction à certaines drogues. Le boxeur a reconnu avoir pris de la cocaïne dans le but de lutter contre sa dépression et non pour améliorer ses performances sportives. "Pour être honnête, je ne voulais plus vivre. Si j'avais triché. D'accord. Mais je n'ai pas triché. J'ai battu Klitschko grâce à mes qualités. Je n'ai pas besoin de drogue. je suis déjà un géant", a-t-il affirmé.