Super-welters : Alvarez surclasse Chavez et prend rendez-vous avec Golovkin

Le Mexicain Saul Alvarez a surclassé son compatriote Julio Cesar Chavez junior dans un combat à sens unique samedi à Las Vegas (Etats-Unis) où il a été annoncé que son duel très attendu avec le Kazakh Gennady Golovkin aurait lieu en septembre.

Alvarez qui ne remettait aucun de ses titres en jeu, a dominé de bout en bout son adversaire qu'il a battu aux points à l'unanimité des trois juges (120-108, 120-108, 120-108). Le champion WBO des super-welters et champion WBC des moyens, surnommé "Canelo" en référence à sa chevelure rousse, a signé à 26 ans sa 49e victoire, dont 34 avant la limite, pour une défaite et un nul. De son côté, Chavez, fils de la légende de la boxe mexicaine et terreur des rings dans les années 1990 Julio Cesar Chavez, a concédé sa troisième défaite pour 50 victoires et un nul.

" Le plus grand combat de l'histoire "

Mais ce combat disputé devant 20.000 spectateurs le lendemain du Cinco de Mayo, fête très importante pour la communauté mexicaine aux Etats-Unis, restera avant tout dans les mémoires par l'annonce qui a été faite après la démonstration d'Alvarez. Son promoteur Oscar de la Hoya a en effet annoncé que le Mexicain affronterait Golovkin le 16 septembre à Las Vegas.

Les négociations pour le choc entre les deux boxeurs, considérés comme les meilleurs en activité, ont été finalisés après des mois de négociations. "Le choc entre Canelo et GGG est officiel, c'est le plus grand combat de l'histoire à mes yeux, plus grand que Mayweather-Pacquiao, avec deux grands boxeurs qui vont répondre présent sur le ring", a assuré De la Hoya.

Gennady Golovkin, surnommé "GGG", est toujours invaincu à 35 ans depuis ses débuts professionnels avec 37 victoires, dont 33 avant la limite. Il détient les titres WBA, WBC et IBF des moyens.