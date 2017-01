Eclipse Awards : California Chrome surpasse Arrogate

Par une fois sur la piste, par une demi-longueur indiscutable et une accélération imparable, des deux pur-sang Arrogate fut le numéro 1. Le 5 novembre 2016, tandis qu'à seulement trois ans il s'élançait face au crack California Chrome dans l'épreuve la plus attendue de la fin de saison, le poulain gris n'eut ni pression ni angoisse, et s'autorisa le scalpe de l'alezan. Un grand moment de sport, l'émotion, la surprise, la déception, l'admiration et la fierté s'emmêlant en d'incroyables sentiments.



Pourtant, sur la papier, dans les votes mais surtout dans les coeurs, California Chrome est indétrônable. L'échec du Classic, aussitôt subi, fut aussitôt oublié. Ce ne sont pas quelques foulées grises de mieux qui effaceront cette fantastique série de victoire, ce retour dans la lumière, cette gloire et cet élan d'amour que son peuple ressent à l'évocation même de son nom. La saison dernière, Chromies a remporté le San Pasqual, un Handicap puis la World Cup de Dubai, le San Diego Handicap, les groupes 1 Pacific Classic et Awesome Again avant de terminer l'année sur un succès dans le Winter Challenge créé spécialement pour lui et ses fans sur l'hippodrome de Los Alamitos.

Surtout, il fut élu aux Eclipse Awards par deux fois. Que le titre de meilleur cheval d'âge de sexe masculin lui revienne à l'unanimité ne fut pas une surprise. Que celui de cheval de l'année, par 202 voix contre 40 pour Arrogate, est une reconnaissance admirable. Une année brillante éclipsait cet instant épris par la défaite. La passion a parlé.



Demain samedi, sur la piste de Gulfstream Park, la Pegasus World Cup Invitational réunira ces deux rêves à nouveau. Le cheval de l'année, son expérience également honorée, vainqueur de la World Cup de Meydan et de six autres épreuves l'an passé, affrontera ce que les prairies américaines de 2013 ont accueilli de plus beau.

California Chrome fera-t-il parler les voix du coeur ? Arrogate est-il définitivement le meilleur ? Demain, le disque final sera seul juge. Vivement !