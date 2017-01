La Cressonnière de retour : top départ aux nouveaux rêves !

Des cinq pur-sang titrés au plus haut niveau en 2016, alors tous âgés de trois ans, seule Jemayel, lauréate du Prix Saint-Alary, manque à l'appel, la demoiselle quittant la vie sportive par une quatrième place dans le Prix de l'Opéra LONGINES. S'annoncent dans les grands prix de cette nouvelle saison, ces grands frissons que furent La Cressonnière, fraîchement de retour, invaincue en huit sorties et grande première des groupes 1 et 2 Poule d'Essai des Pouliches, Prix de Diane LONGINES et Prix de la Nonette, Almanzor, vainqueur de ces cinq dernières sorties, c'est-à-dire des Prix cantilien de Guiche et du Jockey Club, deauvillais, Guillaume d'Ornano, irlandais, Irish Champion Stakes, et britanniques, Champion Stakes.

Outre ces deux cracks auteurs d'un mois de juin formidable sous les yeux des illustres fantômes du château de Chantilly, il y eut ces étincelles apparues dans nos yeux amoureux. Qemah, d'abord, qu'il est interdit de mettre de côté. Le demoiselle Al Shaqab Racing n'a pas suivi Jemayel au haras, et s'offrira de nouveau à nos coeurs cette année après les avoir fait bondir de bonheur lors de ses succès dans les Prix de la Grotte, Rothschild, et surtout à l'occasion des Coronation Stakes où elle succédait à celle qui nous manque déjà beaucoup, la magnifique et courageuse Ervedya. Enfin, parlons de Zelzal. Fils de Sea the Stars, placé du Moulin de Longchamp pour sa dernière sortie, il remportait à Chantilly les Prix Paul de Moussac, mais surtout décoiffait son monde et les chronomètres dans le Prix Jean Prat.



Ne pas avoir annoté leurs noms au palmarès d'une très grande épreuve à trois ans ne fait pas de Mekhtaal et Taareef, eux aussi de retour à Pau, de mauvais chevaux, tout au contraire. Le premier nommé a remporté le Prix Hocquart et a perdu d'un souffle le Prince d'Orange. Le second a apprécié ses quelques sorties à Chantilly. Deuxième du Fontainebleau, il a offert à son propriétaire Hamdan Al Maktoum les groupes 2 et 3 Prix Daphnis et Daniel Wildenstein, ce dernier pour son ultime sortie de jeune trois ans.



Bien qu'il nous faille encore patienter de nombreuses semaines avant de retrouver sur nos belles pelouses officielles ces petits plaisirs partagés, ne boudons pas notre bonheur croissant : la saison du galop reprendra plus vite que le long temps d'attente auquel notre impatience nous laisse croire.

Et que vivent nos rêves !