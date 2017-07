Clasica San Sebastian : Michal Kwiatkowski (Sky) s'impose devant Tony Gallopin (Lotto Soudal)

La Sky ne laisse rien à ses rivaux en ce mois de juillet. Six jours après le sacre de Christopher Froome lors du dernier Tour de France, la formation britannique a fait sienne la première grande course post Grande Boucle, samedi, en s'adjugeant la 37e édition de la Clasica San Sebastian. C'est Michal Kwiatkowski qui s'est imposé, remportant au passage sa deuxième classique de la saison après Milan-Sanremo au mois de mars dernier. La saison 2017 est la sienne.

Vidéo - Plus fort que Gallopin, Kwiatkowski s'offre une nouvelle classique 01:28

Profitant d'une excellente course d'équipe menée avec son leader, le Basque Mikel Landa, le fidèle lieutenant de Chris Froome sur le Tour a piégé ses adversaires lors d'un sprint final extrêmement bien négocié dans les rues de Saint-Sébastien. Le Polonais a devancé d'un cheveu le Français Tony Gallopin et le Néerlandais Tom Dumoulin. Le vainqueur sortant, le Néerlandais Bauke Mollema, a pris la 4e place.

Landa s'est encore sacrifié

Très animée comme à son habitude, cette Clasica San Sebastian n'a pas réservé un scénario original à ses suiveurs. Réellement décoincée par l'attaque d'un autre coureur de la Sky, l'Italien Gianni Moscon, auteur d'une accélération en solo à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, la course a pris un tout autre visage dans son final. Comme attendu, la grande bagarre a eu lieu lors de la dernière ascension, le Murgil Tontorra, qui a d'ailleurs condamné Rigoberto Uran, trop juste pour faire le match.

Condamnant Moscon, cette dernière difficulté de la "Klasikoa", a permis à la formation Sky de faire bouger ses pièces sur un échiquier grandeur nature. Avec Sergio Henao, Mikel Nieve et donc Kwiatkowski à ses côtés, c'est Mikel Landa qui a montré l'étendue de sa forme actuelle sur ses terres et lancé la bataille des ténors dans les pentes les plus ardues de l'ascension. Rapidement repris par Tony Gallopin, puis Bauke Mollema, le 4e du dernier Tour de France n'a pas réussi à faire la différence sur son terrain de jeu. Son attaque survenue juste avant le dernier kilomètre n'a rien donné non plus, la faute à Tom Dumoulin.

C'est finalement en se sacrifiant une nouvelle fois dans les 500 derniers mètres, que Landa a permis à sa formation d'aller chercher pour la première fois de son histoire la classique basque. Un pied de nez pour lui, mais c'est comme ça chez Sky, c'est l'équipe avant tout. L'ancien d'Astana, qui a aussi levé les bras sur la ligne, a quand même apprécié la tournure des événements.