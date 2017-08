Florian Sénéchal poursuit la tradition des Tricolores chez Quick-Step

Après Julian Alaphilippe, Sylvain Chavanel ou encore Jérome Pineau, un nouveau Tricolore va poursuivre la fillière bleu-blanc-rouge de l'équipe Quick-Step. Florian Sénéchal s'est engagé pour la formation de Patrick Lefevère pour les deux prochaines saisons. Le coureur Cofidis va pouvoir continuer sa progression sur les classiques dans une des formations déjà les mieux armées pour les courses d'un jour.

"Quick-Step est une des meilleures équipes, avec un incroyable palmarès. J'ai toujours été un grand fan de l'équipe et leur façon de courir a toujours été une inspiration autant qu'une motivation en tant que coureur," a assuré le dernier 12e de Paris-Roubaix. "L'Animal" va principalement se concentrer sur les classiques et espère devenir une référence dans cet exercice. "Mon ambition est d'être présent sur toutes les courses et donner mon maximum mais j'ai un amour particulier pour les classiques et ce serait un grand rêve pour moi de gagner une de ces courses mythiques avec cette équipe fantastique."