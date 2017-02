Tour de La Provence - 2e étape : Geniez s'impose à La Ciotat, Dennis nouveau leader

Le Français Alexandre Geniez (AG2R La Mondiale) a remporté mercredi la deuxième étape du Tour de La Provence cycliste entre Miramas et La Ciotat (158,6 km), laissant son compagnon d'échappée australien Rohan Dennis (BMC) s'emparer de la tête du général. Geniez a battu au sprint le nouveau maillot bleu de leader, le Français Nicolas Edet (Cofidis) et le Slovène Matej Mohoric (UAE Abu Dhabi). Le peloton, Jérémy Lecroq (Roubaix-Lille Métropole) en tête, est arrivé quatre secondes plus tard.

A 28 ans, il signe sa première victoire sous ses nouvelles couleurs, et sa 8e en carrière, six mois après s'être imposé lors de la 3e étape du Tour d'Espagne.

Les quatre coureurs ont attaqué dans la dernière difficulté du jour, à une quinzaine de kilomètres du but. Ils étaient initialement accompagnés de l'Italien Valerio Conti, coéquipier de Mohoric. Sur la ligne, Geniez s'est imposé nettement dans un sprint que seul Dennis a semblé en mesure de disputer.

L'Australien, 26 ans, se console en se parant du bleu de leader au classement général devant le vainqueur du jour. Les quatre échappés sont dans le même temps, et les 60 suivants n'ont que quatre secondes de retard.

Cela promet une 3e et dernière étape animée jeudi, de Aix-en-Provence au centre de Marseille (168,2 km), avec une arrivée au sommet de Notre-Dame de la Garde.