Kevin Staut en tête du classement Coupe du monde

Suite à ses bons classements en octobre/novembre à Lyon (France), Vérone (Italie), Stuttgart (Allemagne) et Madrid (Espagne) avec Aran (Manhattan) et Rêveur de Hurtebise HDC (Kashmir Van Schuttershof), le Français Kevin Staut mène le classement provisoire de la Coupe du monde. Il distance de 3 points l’Italien Lorenzo de Luca, très régulier lui aussi avec Ensor de Litrange LXII (Nabab de Rêve), Limestone Grey (Try Time) et Armitages Boy (Armitage). Le Suisse Steve Guerdat complète ce trio de tête.

En dressage, l’Irlandaise Judy Reynolds, gagnante le 1er octobre de la Libre à Devon (Etats-Unis) puis classée à Stuttgart (Allemagne) et Londres (Angleterre) avec Vancouver K (Jazz). Elle est talonnée d’un point par l’Australienne Kristy Oatley. A égalité, la Suisse Marcela Krinke Susmelj et l’Allemande Fabienne Lütkemeier sont 3e.

En attelage, le classement est assez logiquement dominé par l’Australien Boyd Exell.

En voltige, le Suisse Lukas Heppler garde la tête chez les hommes tout comme l’Italienne Anna Cavallaro chez les femmes.

Sauteurs, meneurs et voltigeurs se retrouveront à Malines (Belgique) du 26 au 30 décembre. Les dresseurs ont quant à eux terminé la saison 2016 puisque leur prochaine étape se jouera l’année prochaine à Amsterdam (Pays-Bas) du 27 au 29 janvier.