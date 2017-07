Des invités de légende pour le 40e anniversaire

Pour le 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, les organisateurs japonais ont invité des pilotes de légende qui ont marqué l’histoire de la plus célèbre des courses japonaises.

Kenny Roberts, Wes Cooley, Graeme Crosby, Kevin Schwantz, Toru Ukawa, Satoshi Tsujimoto et Tadahiko Taira… Ils seront tous à Suzuka pour le 40e anniversaire de l’épreuve.

Honneur au premier des premiers, Wes Cooley, vainqueur de la première édition des Suzuka 8 Hours le 30 juillet 1978. Il forme avec Mike Baldwin un équipage 100% américain au guidon de la Suzuki GS 1000 engagé par Yoshimura. Wes Cooley remporte aussi avec Yoshimura les Suzuka 8 Hours 1980 avec le Néo-zélandais Graeme Crosby.

Entre GP500 et Suzuka 8 Hours

A cette époque où les pilotes naviguaient entre GP500 et Suzuka 8 Hours, on retrouve Graeme Crosby à la 3e place de l’édition 1985 associé à un certain Kevin Schwantz pour Yoshimura Motul au guidon d’une Suzuki GSX-R 750. Toujours sous les couleurs Yoshimura, Kevin Schwantz monte à nouveau sur la 3e marche du podium des Suzuka 8 Hours 1986 avec le Japonais Satoshi Tsujimoto et décroche la 2e place en 1988 avec l’Américain Doug Polen. Satoshi Tsujimoto, passé chez Honda, termine 2e en 1993 avec Eddie Lawson puis en 1995 avec Shinichi Ito. Il faut d’ailleurs saluer l’éternelle jeunesse de Shinichi Ito qui, avec déjà quatre victoires aux Suzuka 8 Hours (1997, 1998, 2006 et 2011), sera dimanche au départ de la 40e édition.

Tadahiko Taira ajoute son nom à la liste des vainqueurs des Suzuka 8 Hours en 1990 avec Eddie Lawson au guidon d’une Yamaha YZF 750. Cinq ans plus tôt, ce pilote japonais a été le coéquipier de Kenny Roberts. Déjà auréolé de ses trois titres de champion GP500 entre 1978 et 1980. Kenny Roberts a marqué cette édition 1985 en décrochant la pole position mais comme Kevin Schwantz, Kenny Roberts n’a jamais remporté les Suzuka 8 Hours.

Cinq victoires, record à battre

Toru Ukawa est le pilote le plus capé aux Suzuka 8 Hours. Ce pilote japonais s’est imposé cinq fois entre 1997 et 2005. Il menait à la même époque une carrière remarquée en GP250 puis en MotoGP. Son record de cinq victoires reste à battre. Shinichi Ito et Ryuichi Kiyonari, détenteurs de quatre succès, tenteront de l’égaler. Ils sont respectivement au départ avec la SuP Dream Honda et de la Honda du Moriwaki Motul Racing.

L’histoire continue…

