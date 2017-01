Grands préparatifs de saison

Après une ouverture de saison inédite en septembre au Bol d’Or sur le circuit du Castellet, toutes les équipes FIM EWC s’activent en prévision des quatre prochaines épreuves 2016-2017.

Fimewc.com

Trois mois seulement nous séparent des 24 Heures Motos, prochaine manche FIM EWC au Mans, et les équipes vont, dès fin janvier reprendre leurs sessions d’essais.

La première grande confrontation des forces en présence aura lieu les 28 et 29 mars sur le circuit Bugatti au Mans avec les tests officiels des 24 Heures Motos. Cette 40e édition des 24 Heures Motos aura lieu les 15 et 16 avril.

Après les 8 Hours of Oschersleben qui se disputeront pour la première fois au printemps le samedi 20 mai, les équipes FIM EWC découvriront les 8 Hours of Slovakia Ring et sa piste proche de Bratislava. L’épreuve se disputera le samedi 24 juin et des essais libres auront lieu en début de semaine sur le Slovakia Ring pour permettre aux teams d’affiner les réglages spécifiques à ce nouveau circuit.

Pour préparer l’ultime confrontation de la saison, 2016-2017 FIM EWC final round, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, des essais officiels sont programmés à Suzuka du 11 au 13 juillet prochain, 15 jours avant le rendez-vous de la grande épreuve finale au Japon, samedi 30 juillet.

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com