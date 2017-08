Hommage aux champions

Hommage au GMT94 Yamaha qui décroche le titre de champion du monde FIM 2016-2017 à l’issue de la Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, qui vient de clôturer une saison très disputée.

Le GMT94 Yamaha inscrit une nouvelle fois son nom au palmarès du championnat FIM EWC. L’équipe française managée par Christophe Guyot avait déjà coiffé la couronne mondiale en 2004 et en 2014. Ce troisième titre FIM EWC récompense une saison brillante ponctuée par trois victoires aux 24 Heures Motos, aux 8 Hours of Oschersleben et aux 8 Hours of Slovakia Ring avec David Checa, Niccolò Canepa et Mike Di Meglio. Une 11e place à l’arrivée de la Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, lui permet de décrocher le titre de champion du monde FIM EWC 2016-2017 devant le Suzuki Endurance Racing Team. David Checa et Niccolò Canepa, aussi artisans de la 9e place du GMT94 Yamaha au Bol d’Or, sont titrés champions du monde FIM EWC 2016-2017. Mike Di Meglio, associé à l’équipe depuis les 24 Heures Motos, prend la 3e place de ce championnat du monde pilotes.

Le Suzuki Endurance Racing Team, en tête toute la saison après sa victoire au Bol d’Or 2016, est arrivé à Suzuka avec un seul point d’avance sur le GMT94 Yamaha. L’équipe française Suzuki officielle, qui compte déjà quinze couronnes de champion du monde FIM EWC, a perdu ses chances de défendre un nouveau titre sur la chute de Sodo Hamahara. Cela a relégué la Suzuki #1 au delà de la 30e position puis l’intervention d’un safety-car a gommé une partie des efforts de remontée de Vincent Philippe, d’Etienne Masson et de leur coéquipier japonais. Le Suzuki Endurance Racing Team se classe 18e à l’arrivée à Suzuka et termine vice champion du monde FIM EWC 2016-2017 comme deux de ses deux pilotes, Vincent Philippe et Etienne Masson.

Cinquième des Suzuka 8 Hours, le YART Yamaha Official EWC Team prend la 3e place du FIM EWC 2016-2017. Après un abandon au Bol d’Or, le YART est monté sur le podium aux 24 Heures Motos et à Oschersleben. L’équipe officielle autrichienne de Mandy Kainz a tout tenté pour arracher le titre mondial à Suzuka avec Broc Parkes, Kohta Nozane et Marvin Fritz. Une 5e place à l’arrivée n’a pas suffi à reprendre la différence de points nécessaire pour surpasser le GMT94 Yamaha et le Suzuki Endurance Racing Team.

