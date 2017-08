Le FIM EWC en pente ascendante

Pour sa troisième saison en tant que promoteur du Championnat du Monde FIM d’Endurance, Eurosport Events consolide sa réforme du calendrier lancé en septembre 2016 avec un format inédit de championnat. La saison FIM EWC 2017–2018 s’ouvrira dès le 16 et 17 septembre sur le circuit Paul Ricard au Castellet avec le Bol d’Or, et se clôturera avec la grande finale des Suzuka 8 Hours.

« Depuis l’arrivée d’Eurosport Events en qualité de promoteur de l’EWC aux côtés de la FIM en 2015, le Championnat du Monde FIM a particulièrement progressé en terme de médiatisation, de fréquentation du public, d’internationalisation et de participation des teams au FIM EWC. Comme pour les 24 Heures Motos en avril dernier, un comité de sélection a été mis en place pour le Bol d’Or 2017 afin de faire face à l’afflux de demandes d’engagement bien au-delà de la capacité des stands du circuit Paul Ricard au Castellet. Ce sont des signes encourageants qui prouvent l’attractivité, l’évolution très positive et surtout le renouveau du championnat FIM EWC » exprime François Ribeiro, Head of Eurosport Events, promoteur du FIM EWC.

En accord avec les organisateurs des Suzuka 8 Hours, Eurosport Events et la Fédération Internationale de Motocyclisme se sont engagés dans une réforme du calendrier FIM EWC en deux temps. La première phase a porté les Suzuka 8 Hours 2017 au rang de grande finale FIM EWC, ce qui a élevé le statut de l’EWC et des Suzuka 8 Hours comme en témoigne Susumu Yamashita, Président de Mobilityland. « Je suis très heureux d’avoir pu hisser les Suzuka 8 Hours au rang de Grand Finale FIM EWC 2016-2017 d’autant plus que nous célébrions cette année le 40e anniversaire des Suzuka 8 Hours. Il est évident que cela a valorisé plus encore notre épreuve au sein du FIM EWC. Cela a aussi attiré de nombreuses équipes de pointe et des pilotes de valeur provoquant ainsi un intérêt dans le monde entier. Nous avons également gagné en visibilité grâce à la diffusion TV internationale proposée par le promoteur du FIM EWC. De plus, cela a rehaussé la fréquentation avec une augmentation de plus de 5 000 spectateurs le jour de la course par rapport à l’an dernier. Enfin, nous avons eu le plaisir d’accueillir les organisateurs des 24 Heures Motos au Mans et du Bol d’Or. Nous sommes ravis de ce nouveau calendrier qui participe au rayonnement du FIM EWC et de sa grande finale aux Suzuka 8 Hours »

La deuxième étape de cette réforme du calendrier FIM EWC verra naître une nouvelle épreuve en Asie du Sud-Est dans la fenêtre hivernale ouverte entre le Bol d’Or et les 24 Heures Motos. Créée avec le soutien de Mobilityland, ce nouvel événement deviendra une manche qualificative aux Suzuka 8 Hours pour les teams d’Asie du Sud-Est et du Japon qui ne sont pas des équipes FIM EWC sous contrat. Afin de laisser à tous les teams indépendants le temps de préparer cette nouvelle épreuve parallèlement à leurs championnats nationaux, ce nouveau rendez-vous EWC verra le jour en février 2019 dans le cadre de la saison 2018-2019.

Vito Ippolito, Président de la FIM, se félicite de l’excellente collaboration entre la FIM et son partenaire Eurosport Events. « Je me réjouis que l’objectif fixé au promoteur de développer la discipline au niveau mondial se concrétise avec l’annonce d’une manche supplémentaire en Asie au calendrier 2018-2019, ainsi que des demandes de participations croissantes. La valorisation et la diversité de chaque manche du Championnat, ainsi que l’augmentation de la visibilité de la discipline sont, sans conteste, une plus-value notable pour tous ses acteurs : les organisateurs, les équipes, les constructeurs et les différents sponsors. Cela confirme la décision de la FIM, 3 ans plus tôt, de choisir Eurosport Events pour la promotion du Championnat. Je suis impatient de voir débuter la nouvelle saison au Castellet et ainsi constater les résultats de la réforme entreprise par Eurosport Events et la FIM pour le développement de l’Endurance.»

« Pour la saison 2017-2018 qui s’ouvre en septembre au Bol d’Or, précise François Ribeiro, Eurosport Events a choisi de maintenir le calendrier actuel et de consolider le championnat avec une plus forte participation à la saison de teams sous contrat. De nombreuses équipes vont engager les derniers modèles Honda et Suzuki en cours de développement dont la mise à disposition des pièces compétition est encore limitée. Il est donc plus raisonnable de faire évoluer le nombre de courses à partir de la saison 2018-2019. Le calendrier 2017-2018 affiche une course par mois avec une pause un peu plus longue entre la dernière épreuve européenne et Suzuka. Les manches d’Oscherleben et du Slovakia Ring sont inversées pour offrir des conditions clémentes à ces deux épreuves ».

L’objectif est d’élever encore le Championnat du Monde d’Endurance FIM EWC tant par le nombre de teams participants que par leur niveau sportif. Plus de 32 demandes de contrat de teams ont été enregistrées par Eurosport Events, venus de douze pays différents et trois continents, soit une augmentation de 70% par rapport à la saison dernière.

Parallèlement, Eurosport Events a défini deux autres priorités pour la saison 2017-2018 : poursuivre ses efforts de médiatisation du championnat et partager les ambitions et objectifs communs de la FIM pour la constante amélioration de la sécurité et de l’équité des équipes en course et lors de ravitaillements.

Calendrier prévisionnel du FIM EWC 2017/2018

16/17 septembre 2017 - Bol d’Or (24 h) / Le Castellet - France

21/22 avril 2018 - 24 Heures Motos / Le Mans – France

12 mai 2018* - 8 Hours of Slovakia Ring / Slovaquie

9 juin 2018* - 8 Hours of Oschersleben / Allemagne

29 juillet 2018 – Suzuka 8 Hours / Japon

*course le samedi

