Suivez les Suzuka 8 Hours en direct

La 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, sera à vivre en direct sur vos écrans.

La course sera à suivre en direct et en intégralité sur Eurosport 2 (Europe) et sur Eurosport World (Asie & Pacifique), dimanche 30 juillet 4 h 15 à 12 h 45 CEST, ainsi que sur le Player Eurosport, directement accessible en Europe sur tous les sites internet d'Eurosport, sur mobile et sur tablette.

Le magazine « EWC All Access » reviendra sur les meilleurs moments de cette grande finale mardi 1er août à 21 h 30 à 22 h sur Eurosport 1 ainsi que mercredi 2 à 11 h 30 et jeudi 3 août à 12 h sur Eurosport 2 ainsi que sur Eurosport World à partir de mercredi 2 août.

Eurosport Events, promoteur du FIM EWC, assure aussi une distribution media au delà du réseau Eurosport. En France, vous pourrez aussi suivre en clair les Suzuka 8 Hours et le dénouement du FIM EWC 2016-2017 sur la Chaine l’Equipe. La course sera à suivre en direct dimanche 30 juillet de 7 h à 9 h puis de 10 h à 12 h 30. Au Japon, les Suzuka 8 Hours seront diffusés en clair et en direct sur les chaines BS 12 et CBC et en streaming sur NicoNico TV.

La course sera aussi à suivre en live sur OSN en Afrique du Nord et au Moyen-Orient dimanche 30 juillet de 5 h GMT à la fin de la course.

EWC Race Review, un programme de 44 mn revenant sur les faits marquants de la course, sera diffusé sur OSN, en Asie et au Japon sur Fox Sports, et en clair en France et en Grande-Bretagne par La Chaine l’Equipe et par Quest TV.

Le magazine « EWC All Access » sera diffusé par OSN et par Fox Sports mais aussi en Espagne par Garage TV et aux Etats-Unis et au Canada par Velocity.

Pour ne rien manquer, suivez aussi la 2016-2017 FIM EWC Grand Finale, the 40th anniversary of Suzuka 8 Hours, sur le site fimewc.com, sur Facebook et sur Twitter et avec le livetiming www.fimewc.com/live-timing

Retrouvez plus d’articles sur Fimewc.com