Yamaha Viltaïs Experiences monte en régime

Yamaha Viltaïs Experiences vient de dévoiler ses nouveaux atouts 2017 pour conquérir la Coupe du Monde FIM EWC d’Endurance : une nouvelle ligne de pilotes expérimentée et une équipe technique remaniée.

Remarquée en Coupe du Monde FIM EWC d’Endurance depuis 2011, Yamaha Viltaïs Experiences attaque l’année 2017 avec de toutes nouvelles ambitions. Cette équipe Superstock française basée à Moulins (Allier) affiche pour 2017 un équipage impressionnant et cosmopolite. Au guidon de la Yamaha #333 chaussée en Michelin, on trouvera l’Allemand Florian Alt, 2e du IDM Superbike 2016, le Belge Bastien Mackels, 5e du même championnat allemand, et du Français Axel Maurin, ainsi que le Belge Olivier Depoorter en qualité de 4e pilote.

Le ton est donc donné chez Yamaha Viltaïs Experiences qui a aussi remanié son staff technique pour viser l’efficacité et la performance. L’équipe conserve toutefois sa particularité : réunir chaque année des jeunes d’origine sociales différentes pour leur insertion autour de valeurs fortes : esprit d’équipe, respect et engagement autour d’une devise « Vivre et Agir ».

L’équipe Yamaha Viltaïs Experiences vient d’attaquer cette semaine ses premiers essais hivernaux à Valencia en Espagne.

