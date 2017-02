Bundesliga : Le Hertha fustige "le bonus du Bayern"

Le Hertha Berlin n'a pas digéré. Le but de Robert Lewandowski samedi, après quasiment six minutes de temps additionnel, qui a permis au Bayern d'égaliser (1-1) lui reste encore en travers de la gorge. Son entraîneur Pal Dardai s'en est offusqué après le match. "Malheureusement il y a eu beaucoup de temps additionnel", a déploré Dardai, "Je crois que c'est un bonus accordé au Bayern. Désolé si je froisse quelqu'un, mais après les 5 minutes (annoncées par le quatrième arbitre), le match doit être arrêté. Ce n'est pas un match de coupe, on ne joue pas 120 minutes".

Le Hertha croyait pourtant bien tenir une victoire historique sur le Bayern, qui a marqué après 95 minutes et 59 secondes de jeu, à l'issue d'un coup franc sur le côté gauche. Les joueurs du Hertha et certains dirigeants ont manifesté leur mécontentement au coup de sifflet final, provoquant une certaine confusion sur le terrain.