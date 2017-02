Victime de "troubles du métabolisme", Götze est à l'arrêt pour une durée indéterminée

Le milieu offensif du Borussia Dortmund, Mario Götze, quasi absent du terrain depuis le début de l'année 2017, restera indisponible pour une période indéterminée en raison de "troubles du métabolisme", a annoncé son club lundi. Le champion du monde de 24 ans a connu des ennuis musculaires ces derniers mois et les médecins viennent d'établir un diagnostic qui l'oblige à renoncer à l'entrainement, poursuit Dortmund dans un communiqué sans fournir d'autre précision sur son état de santé.

"Je suis actuellement en traitement et je fais tout ce que je peux pour retrouver l'entraînement aussi vite que possible et aider mon équipe à atteindre nos objectifs communs", a indiqué le jeune joueur, longtemps coqueluche du milieu du ballon rond allemand.

Talent précoce éclos à Dortmund, Mario Götze est célèbre en Allemagne pour avoir marqué le but de la victoire en finale de la Coupe du monde 2014 face à l'Argentine. Mais son passage au Bayern Munich entre 2013 et 2016 s'est soldé par un échec. Il est depuis rentré à Dortmund mais à la mi-février il n'avait joué que 24 minutes depuis le début de l'année 2017.