Le FC Barcelone tombe à Bilbao (2-1) en 8e aller

Tenant du titre, le Barça pourrait bien se faire sortir de la Coupe du Roi dès les 8es de finale. Le club catalan a été battu au match aller, ce jeudi à Bilbao (2-1). Secoués d'entrée par un Athletic bien préparé et surmotivé, les joueurs de Luis Enrique n'ont pu refaire leur retard que d'un but, grâce à un coup-franc deLionel Messi. Il leur en faudra plus pour arracher leur qualification, mercredi prochain lors du retour au Camp Nou.

Disposés dans un 4-2-3-1 calqué sur le 4-3-3 catalan, les hommes d'Ernesto Valverde ont imposé dès le coup d'envoi un pressing musclé au Barça, faisant de chaque remontée de balle catalane un supplice. Le pari était audacieux tant il était éprouvant physiquement, mais il a fini par payer. A la 25e minute, une interception de San José dans l'axe précède un contre éclair de Bilbao, conclu par Aduriz de la tête au second poteau.

Plus d'infos à suivre...