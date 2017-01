Pour Luis Enrique, il n'y a pas de doute : Leo Messi a évolué en "footballeur total"

Lionel Messi est plus qu'un simple buteur et l'attaquant argentin est en train de se muer en "footballeur total" à l'approche de ses 30 ans, a estimé mercredi son entraîneur au FC Barcelone Luis Enrique.

"L'évolution footballistique de Leo Messi ne fait pas de doute. C'est un processus qui est lié à la maturité du joueur, de la personne", a expliqué le technicien barcelonais en conférence de presse avant un quart retour de Coupe du Roi contre la Real Sociedad ce soir à 21h15 (aller: 1-0). "Nous avons vu des saisons où Leo était presque exclusivement un buteur et maintenant il évolue comme un footballeur total, capable de faire tout ce qu'il veut en attaque et en défense", a-t-il ajouté.

Pour Luis Enrique, l'âge n'a pas de prise sur Messi parce que son jeu n'est pas seulement basé sur le physique. "C'est le prototype de joueur qui est très fort physiquement mais qui a très peu besoin de son physique parce qu'il est capable de savoir en une ou deux touches de balle où sont les espaces. Il sait jouer sans ballon et si on lui ajoute la qualité technique et physique, on obtient ce qu'on voit de lui chaque jour: un joueur unique", s'est enthousiasmé le technicien.

Lionel Messi et Luis Enrique lors de FC Sévilla - FC Barcelone en Liga le 6 novembre 2016Panoramic

"Le même désir, la même envie"

Très en forme cette saison, le quintuple Ballon d'Or argentin a inscrit 28 buts et délivré 8 passes décisives en 26 matches officiels avec le Barça. Il fêtera son 30e anniversaire en juin prochain. Dans son sillage, le FC Barcelone est actuellement troisième de Liga à deux points de la première place. Le club s'est également qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions face au PSG, et se trouve à 90 minutes de décrocher jeudi son billet pour le dernier carré de la Coupe du Roi.

"C'est ma troisième saison ici et je vois toujours le même désir, la même envie de continuer à écrire l'histoire et à gagner des titres", s'est réjoui mercredi Luis Enrique. "Je vois le même appétit, et je dirais même que je le vois se renforcer à chaque saison qui passe", a ajouté le technicien barcelonais.