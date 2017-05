Chapeau, monsieur Maxwell !

14 mai 2017. Le coup de sifflet final retentit à Geoffroy-Guichard. Le PSG vient d'atomiser Saint-Etienne. Un cinglant 5-0 pour la der de Christophe Galtier. Le premier à venir saluer l'emblématique entraîneur stéphanois ? Maxwell. Une accolade franche, quelques mots de sympathie glissés à l'oreille du coach, un sourire sincère et un dernier au-revoir… La scène a duré 20 secondes tout au plus. Mais elle en dit déjà très long sur le Brésilien. Pour faire court, un type bien.

Quitte à garder une image de lui, autant que ce soit celle-là. Elle lui correspond tellement bien. Même si elle ne représente pas tout ce que le Brésilien a apporté durant son passage en Ligue 1, de manière générale, et au PSG en particulier. Il y a tant de choses. D'abord son professionnalisme. Celui auquel Carlo Ancelotti attachait tant d'importance quand il a débarqué à Paris. Ce n'est pas un hasard si Maxwell a été la première recrue parisienne du mandat de l'Italien. Le Brésilien a toujours été exemplaire dans ce domaine.

Carlo Ancelotti et MaxwellGetty Images

Dans d'autres aussi. Son état d'esprit sur un terrain, son fair-play, sa discrétion… C'est son CV et son palmarès qui parlent. Mais il ne l'a jamais mis en avant. En fait, il ne s'est jamais mis en avant. Maxwell n'a jamais eu un mot plus haut que l'autre. Le respect, il le gagne d'abord parce qu'il l'inspire. De bout en bout de son aventure parisienne, il a toujours eu une attitude de gentleman. Comme tout au long d'une carrière où il a toujours fait l'unanimité. Pour ces valeurs morales qui donnent la triste impression de se perdre.

Il comprend mieux le football

Pour son talent aussi. Et avant de parler de son pied gauche, il faut évoquer son cerveau. Cette culture tactique acquise au fil de ses expériences à l'Ajax, à l'Inter et au Barça. Maxwell, c'est d'abord une lecture du jeu et une science du placement. Il n'a jamais été le plus rapide ou le plus puissant à son poste. Cela ne l'a pas empêché d'être un latéral performant au plus haut niveau. Il a su compenser ses manques. Parce qu'il comprend mieux le football, déjà.

Maxwell PSGEurosport

Parce qu'il est doué, aussi. Maxwell va emporter sa remarquable technique. Il aurait pu faire un très bon milieu offensif, un poste où il évoluait d'ailleurs quand il était jeune. Un poste où les joueurs qui peuvent se vanter d'avoir un pied gauche aussi précis et un toucher de balle aussi soyeux ne sont pas si nombreux à l'heure actuelle. Le Brésilien a très vite reculé d'un cran et il n'a pas de regrets à avoir. Car il restera un grand latéral gauche, quelle que soit la suite qu'il donne à sa carrière.

Le dernier hommage à "Galette"

Il laissera aussi le souvenir d'un joueur élégant. Et de quelques chefs-d'œuvre. Des buts somptueux, comme un lob extraordinaire inscrit face à Lens en 2014, ou un exploit individuel mémorable face à Rennes l'an dernier. Deux actions conclues d'un pied droit qui ne lui servait pas qu'à monter dans le bus. Il y a eu des passes, des centres, des caviars... Le dernier en date, une galette déposée sur le crâne d'Edinson Cavani dans ce match face à Saint-Etienne. L'hommage à Galtier, jusqu'au bout…

Celui que le public du Parc lui a rendu la semaine passée était à la hauteur de ce que Maxwell a apporté au PSG. Le Brésilien n'a pas caché son émotion. Samedi au Stade de France, il en connaîtra une dernière sous le maillot parisien. Avec une finale de Coupe de France pour tirer sa révérence. Et peut-être partir sur un 15e trophée avec le club de la capitale. Même sans, le palmarès est déjà à la hauteur du monsieur : grand.