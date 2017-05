Mondial U20 : Avant l'entrée des Bleuets dans la compétition, qu'est devenue la génération Pogba ?

De la grande star Paul Pogba au discret et fragile Yaya Sanogo, les vainqueurs du Mondial des moins de vingt ans en 2013 ont connu des fortunes très diverses.

Pogba et Umtiti, la star et la promesse

De cette talentueuse génération 93, ce sont clairement les deux joueurs les plus en vue actuellement. En passant de la Juventus Turin à Manchester United cet été, pour un montant de plus de 105 millions d'euros, Paul Pogba est devenu le joueur le plus cher de l'histoire du foot. Avec Griezmann, "Pogboom" est la star de l'équipe de France, finaliste de l'Euro-2016, même si ses performances au milieu du terrain sont scrutées à la loupe tant les attentes sont fortes. Samuel Umtiti n'est pas encore à ce niveau et n'a pas sa notoriété, mais son arrivée au FC Barcelone est une réussite jusque-là et il s'impose de plus en plus comme une valeur sûre au sein de la charnière centrale des Bleus.

Paul Pogba finale France Uruguay Mondial U20AFP

Thauvin et Digne, un cap à franchir

Florian Thauvin aussi est dans une forme ascendante. Le milieu offensif de Marseille réalise sa meilleure saison en club avec 15 buts et 8 passes décisives en L1. A 24 ans, il vient d'enchaîner deux convocations chez les Bleus pour les matches de fin mars et ceux de début juin. Mais il n'a toujours pas joué une minute et va devoir faire ses preuves en A. Pour Digne, la situation est un peu inverse. Le latéral gauche a enchaîné les clubs prestigieux: Paris SG, Roma, et désormais FC Barcelone, mais ses performances sont très inégales en Catalogne, où il a beaucoup de mal à faire son trou, comme chez les Bleus.

Kondogbia en panne, Zouma redémarre

Eux vivent un gros passage à vide dans leur carrière. Geoffrey Kondogbia était pourtant un des cadres incontestables de ces U20 champions du monde en Turquie. Depuis qu'il a quitté Monaco pour l'Inter Milan, le milieu défensif ne cesse de décevoir et le montant de son transfert, environ 35 millions d'euros, lui est renvoyé au visage comme un boomerang. A Chelsea, Kurt Zouma a été stoppé net par une rupture des ligaments croisés qui l'a écarté des terrains pendant un an. Fort logiquement, le retour a été difficile, mais le défenseur central est en train de se relancer, ce qui passera peut-être par un changement de club. Il a en tout cas retrouvé le sourire en Bleu en figurant dans le groupe élargi convoqué par Didier Deschamps pour les matches internationaux de juin.

Sanogo et Bahebeck, portés disparus

"Yaya Sanogo devrait faire une carrière plus belle que ce qu'il fait actuellement. Il a beaucoup été gêné par les blessures, il le traîne avec lui depuis un moment", dit de lui Pierre Mankowski, le sélectionneur des Bleuets lors du titre de 2013. L'attaquant d'1,91 m était alors considéré comme un des joueurs les plus prometteurs de l'effectif. Mais déjà, à l'époque, il avait été freiné par un physique fragile. Les ennuis ont continué et, celui qui appartient encore à Arsenal, joue désormais en prêt à Charlton, une modeste équipe de troisième division anglaise. Formé au Paris SG, Jean-Christophe Bahebeck a également du mal à confirmer. Il achève une saison en prêt à Pescara, lanterne rouge du championnat italien et condamné à la relégation.