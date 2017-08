Emirates reste sponsor maillot du PSG malgré la crise avec le Qatar

Emirates "ne voit aucune raison" à ce stade de résilier son contrat de sponsor maillot avec le Paris Saint-Germain malgré la crise qui oppose les Emirats arabes unis au Qatar, propriétaire du club de football français, a déclaré jeudi à l'AFP un porte-parole de la compagnie.

Après le transfert du joueur brésilien Neymar du FC Barcelone au PSG pour la somme record de 222 millions d'euros, des rumeurs ont circulé selon lesquelles la compagnie Emirates de Dubaï pourrait être remplacée par sa rivale Qatar Airways comme sponsor maillot du club français.

"Emirates a un contrat de sponsor avec le club de football français du PSG jusqu'en 2019", a déclaré un porte-parole de la compagnie aérienne. "Jusqu'ici, le club a rempli toutes ses obligations et nous ne voyons aucune raison de résilier le contrat", a-t-il assuré.

Maillot extérieur PSG 2017 2018Other Agency

Sponsoring sous fond de crise diplomatique

Une grave crise oppose le Qatar à ses voisins, dont les Emirats arabes unis, qui l'accusent de soutenir le "terrorisme" et de ne pas prendre assez de distance avec l'Iran. Le 5 juin, les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Bahreïn et l'Egypte ont rompu leurs relatons diplomatiques avec le Qatar et ont imposé des restrictions aériennes, maritimes et terrestres autour du richissime émirat gazier.

Selon des experts, le transfert de Neymar au PSG est apparu comme un "super coup de com" du Qatar et un pied de nez à ses adversaires arabes.

La marque Emirates est apparue pour la première fois sur les maillots du PSG en 2006. Le montant du contrat n'a pas été révélé.