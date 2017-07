Kylian Mbappé remplaçant de Neymar au Barça ? L'idée fait son chemin

Lors de son passage à la rédaction d'Eurosport.fr début juin, Kylian Mbappé avait choisi de jouer avec le FC Barcelone à Fifa. La réalité pourrait rejoindre le monde virtuel. Ce jeudi, le jeune Monégasque se retrouve en tout cas évoqué du côté du Barça. Et de sources différences. Diego Torres - un journaliste du très fiable El Pais – mais aussi Le Parisien annoncent ainsi que le géant catalan pourrait se tourner vers la pépite monégasque en cas de transfert de Neymar.

Depuis quelques jours, le nom de Mbappé a pourtant plus souvent été associé au Real Madrid. La presse espagnole a même annoncé un accord de 180 millions d'euros entre l'ASM et la Maison Blanche. Mais ce jeudi, le FC Barcelone est revenu dans la course. Pour Diego Torres, Florentino Perez, le président du Real Madrid aurait même peur de se faire doubler sur le dossier Mbappé par ses rivaux catalans. "Florentino craint que le Barça ait trouvé un accord avec Mbappé et vende Neymar au PSG" a tweeté le journaliste d'El Pais.

En France, Le Parisien trace le même sillon. D'après le quotidien régional, le FC Barcelone a activé ses réseaux en fin de semaine dernière pour approcher l'attaquant international français de 18 ans. Pour les Blaugrana - dont la priorité était pour le moment Philippe Coutinho - , ce serait une manière de réagir à un possible départ de Neymar, dont le transfert permettrait aux Catalans de s'activer sur le jeune prodige tricolore.

Paris veut négocier avec le Barcelone, qui ne veut pas en entendre parler

Cet intérêt du FC Barcelone serait donc lié à un éventuel transfert de Neymar au PSG. Or, c'est encore flou pour le Brésilien. Si le camp parisien se montre optimiste, L'Equipe évoque même une hypothèse étonnante. A sa une, le quotidien sportif assure que le PSG veut "négocier avec Barcelone" pour le transfert de l'attaquant brésilien. En cause, les charges qui pèseraient sur le PSG à hauteur de 50%, en cas de règlement de cette clause de 222 millions, qui pourrait faire monter le coût de la transaction à plus de 300 millions d'euros. Paris espère trouver une solution avec Barcelone pour les baisser.

Une idée qui peut surprendre. Le FC Barcelone n'a pas un grand intérêt à faciliter la tâche du PSG dans cette affaire. Mundo Deportivo a d'ailleurs vite réagi à cette information. Le quotidien catalan annonce que des sources proches du FC Barcelone ont expliqué que Neymar "n'était pas à vendre." Selon le quotidien, il n'y a pas même de négociations avec le PSG et le Brésilien ne partira que si Paris s'aligne sur la clause libératoire.