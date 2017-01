"Aucun risque que Messi quitte le Barça" selon son père

monde du football depuis plusieurs mois maintenant. Entre une presse catalane persuadée que le prodige argentin va rester fidèle à son club formateur et des médias internationaux surpris qu'il n'ait toujours pas prolongé, le flou est total. Il a même été entretenu récemment par plusieurs déclarations maladroites de dirigeants du club barcelonais, appelant au "bon sens" économique à l'heure d'aborder la prolongation, forcément très coûteuse, du numéro 10 azulgrana.

Hier, un magazine anglais de fitness a aussi apporté sa pierre à l'édifice en inventant carrément une interview de Messi dans laquelle ce dernier répétait son attachement au Barça et son intention d'y rester. Le clan Messi ayant expliqué que le quintuple Ballon d'Or n'avait jamais accordé d'entretien à ce média, cela a réveillé pour certains l'idée qu'un départ était possible en 2018.

Surtout que Messi n'est plus le joueur le mieux payé au monde (Tévez, Oscar et Cristiano Ronaldo touchent plus), lui qui se voit régulièrement associé à des clubs économiquement très armés, de Manchester City à l'Inter Milan, en passant par des écuries chinoises. A cette incertitude sur les capacités économiques du Barça se sont aussi ajoutés des doutes sur le projet sportif du club blaugrana, notamment la continuité ou non de Luis Enrique à la tête de l'équipe première la saison prochaine.

Lionel Messi et Luis Enrique lors de FC Sévilla - FC Barcelone en Liga le 6 novembre 2016Panoramic

"Les négociations ont commencé"

Face à ce lot d'interrogations, le père de Messi a tenu à rassurer le peuple blaugrana dès hier soir sur les ondes de la Cadena SER. "II n'y a aucun risque que Messi quitte le Barça", a assuré Jorge Messi. "Les négociations ont commencé il y a quelques jours", a-t-il même ajouté, en réponse aux informations du journal pro-Real Marca, qui assurait à sa Une mercredi que le Barça n'avait pas encore avancé ses pions et n'avait surtout aucun plan économique comme sportif pour convaincre sa star.

Une théorie alarmiste qu'avait déjà démentie le quotidien pro-Barça Sport, persuadé qu'une offre du club blaugrana allait bientôt être transmise au clan Messi. L'autre quotidien sportif catalan Mundo Deportivo va dans ce sens ce jeudi, affirmant que le Barça espère boucler la négociation d'ici le 31 mars. Et mettre ainsi fin aux spéculations.