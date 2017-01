Avec 56 penalties transformés, Cristiano Ronaldo devient le recordman de l'exercice en Liga

C'est un des surnoms préférés des "haters" de Cristiano Ronaldo. Et ce dimanche, ils risquent de s'en donner à coeur joie. Auteur de l'ouverture du score face au FC Séville dans cet exercice, Cristiano Ronaldo, alias "Penaldo" pour certains, a marqué son 56e but dans cet exercice depuis son arrivée au Real en 2009. Une statistique impressionnante qui lui permet d'égaler Hugo Sanchez et devenir ainsi le recordman de buts marqués en Liga depuis les les onze mètres.

Alors, oui, CR7 est un spécialiste des penalties. Mais limiter sa puissance de frappe à ce simple exercice serait malhonnête. Car ses transformations depuis les 11 mètres ne représentent que 20,6% de ses 272 réalisations dans le championnat espagnol. N'en déplaise à ses détracteurs.