Espagne/21e journée: le match du Real à Vigo menacé après des intempéries

Le match entre le Celta Vigo et le Real Madrid, programmé dimanche soir en Championnat d'Espagne, est menacé de report à une date ultérieure en raison des intempéries qui ont endommagé le stade Balaidos, a annoncé samedi le club galicien. "Le Celta est dans l'attente de la confirmation officielle de la suspension du match de dimanche", a écrit le club de Vigo sur son compte Twitter. Selon les médias espagnols, des morceaux de la toiture du stade galicien ont été arrachés en raison des violentes rafales de vent qui ont soufflé sur le nord-ouest de l'Espagne ces dernières heures.

Une mésaventure similaire avait déjà provoqué vendredi le report du match entre le Deportivo La Corogne et le Betis Séville après des problèmes de toitures au stade de Riazor. Interrogé sur la radio espagnole Cadena Ser, le maire de Vigo Abel Caballero a jugé impossible que le match Celta-Real se tienne dimanche pour des raisons de sécurité. "Il n'y a pas de garantie à 100% pour la sécurité des personnes, ce qui reste la priorité. Certaines plaques se sont soulevées en raison du vent et sont branlantes", a-t-il fait valoir.

Un nouveau match en retard pour le Real ?

"Les pompiers, la mairie et le service de sécurité du Celta ont examiné les conditions et on ne peut pas jouer" a-t-il ajouté. Selon l'Agence espagnole de météorologie (Aemet), qui avait émis un bulletin d'alerte aux intempéries sur le littoral galicien (nord-ouest du pays), les rafales de vent ont pu atteindre 140 km/h dans certaines zones. Ce report, s'il se confirme, ne fait pas les affaires du Real Madrid: le Celta Vigo avait laissé entendre qu'il ferait tourner son effectif dimanche pour préparer au mieux sa demi-finale retour de Coupe du Roi mercredi contre Alaves (aller: 0-0). Une autre date lui permettrait donc d'aligner sa meilleure équipe face aux Madrilènes.

En outre, le Real, actuel leader de Liga, compte déjà un match en retard à disputer courant février à Valence, une rencontre qui avait été reportée fin décembre pour cause de participation du Real au Mondial des clubs. Si l'équipe madrilène, engagée en huitièmes de finale de Ligue des champions, et la formation galicienne, en lice en 16es de finale d'Europa League, réalisent un parcours sans faute sur la scène européenne, les dates disponibles pour jouer cette rencontre s'annoncent très peu nombreuses d'ici la fin du Championnat en mai.