L'Atlético Madrid domine Eibar pour conforter sa 3e place

L'Atlético peine mais ne faiblit pas. Les joueurs de Diego Simeone ont réussi à dominer Eibar dans le cadre de la 36e journée de Liga grâce à un but de Saul Niguez (1-0). Ils confortent ainsi leur troisième place du classement avec désormais 5 points d'avance après le match nul du FC Séville contre la Real Sociedad vendredi (1-1). Ils retrouvent aussi un peu le sourire après leur déception européenne.

Visiblement encore marqués physiquement et moralement par leur lourde défaite face au Real Madrid en demi-finale aller de Ligue des champions de mardi dernier (3-0), les Colchoneros ont totalement raté leur début de match. Face à des adversaires à l'aise balle au pied, ils n'ont quasiment pas réussi à sortir de leur camp durant le premier quart d'heure. Inhabituel arrière droit, Thomas Partey a assez logiquement eu du mal à trouver ses marquer et a notamment laissé le virevoltant Japonais Inui chauffer les gants d'Oblak (8e).

Les Madrilènes se sont tout de même progressivement repris et ont timidement tenté de bousculer les Basques. Ils auraient même dû bénéficier d'un penalty pour une main de Ramis dans sa surface mais l'arbitre en a décidé autrement (31e). L'homme en noir n'a, en revanche, aucunement influé sur les frappes en excellentes positions mais complètement ratées de Carrasco (32e) puis de Saul (45e). Pour la 18e fois en 36 matches de Liga cette saison, les Colchoneros ont ainsi atteint la pause sur un score vierge.

Fin de match tendue

L'entrée de Fernando Torres à la place de Gaitan à la reprise a enfin dynamisé le jeu offensif des Madrilènes qui sont devenus de plus en plus dangereux. Le gardien basque Yoel a dû s'employer devant Filipe Luis (56e), sur une belle frappe d'un Griezmann encore assez discret (60e), puis sur une tentative d'un Carrasco percutant mais toujours peu précis (64e). Le portier d'Eibar n'a en revanche rien pu sur la très belle reprise à ras de terre de Saul à 20 mètres (1-0, 69e). Le milieu de terrain a marqué son quatrième but de la saison, le centième de son équipe toutes compétitions confondues en 2016-2017 et surtout débloqué la situation.

Malgré une nouvelle bonne tentative de Saul après une talonnade de Torres (77e), l'Atlético n'a pas réussi à se mettre à l'abri. Diego Simeone et ses hommes ont même sérieusement tremblé dans les ultimes secondes après l'expulsion de Godin dans le temps additionnel. Les voici avec une seconde victoire consécutive en championnat. Ils savent pourtant qu'ils devront en faire beaucoup plus lors de leur demi-finale retour de Ligue des champions contre leur voisin mercredi prochain.