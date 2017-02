La difficile quête d'un latéral droit se précise au FC Barcelone

Le marché des transferts a fermé ses portes le 31 janvier dernier en France comme en Espagne. Mais la grave blessure d'Aleix Vidal à la cheville a poussé le FC Barcelone à envisager le recrutement un latéral droit. Depuis le départ non compensé de Daniel Alves à la Juventus Turin l'été dernier, le Barça utilisait principalement Sergi Roberto, un milieu défensif de formation, dans le couloir droit de sa défense.

Aleix Vidal sorti sur civière à AlavésAFP

Une solution de dépannage qui a fait son temps et que Luis Enrique semblait avoir peu à peu mis de côté en début d'année 2017, lui qui avait décidé de relancer Aleix Vidal, brillant à ce poste à Séville mais peu en verve depuis son arrivée en Catalogne. La grave blessure de Vidal le 11 février dernier face à Alavés a finalement obligé "Lucho" à remettre Sergi Roberto, qui se retrouve donc sans doublure pour finir la saison même si Javier Mascherano peut éventuellement dépanner à ce poste.

Le Barça a neuf jours pour trouver son bonheur

Que peut donc faire le Barça ? Jusqu'au jeudi 2 mars prochain, soit dans neuf jours, le club blaugrana a la possibilité de recruter un joker médical à condition qu'il évolue en Liga. Le Barça peut aussi recruter un joueur libre, mais cette option ne semble pas avoir été retenue par la direction catalane. Selon Mundo Deportivo, le sujet divise encore en interne mais une décision définitive sera prise après le match de dimanche face à l'Atlético Madrid (24e journée de Liga). En cas de mauvais résultat, le Barça offrirait le titre au Real Madrid sur un plateau, le club merengue comptant actuellement un point de plus, avec deux matches en retard.

Juanfran Moreno et Rosales pistés

Point important, le joker du Barça ne pourra pas jouer en Ligue des Champions, ni en finale de la Coupe du Roi. En somme, ce joker viendrait seulement pour jouer les quatorze dernières journées de Liga, d'où l'hésitation du club blaugrana. Autre problématique, le Barça ne veut pas casser sa tirelire maintenant sachant qu'il souhaite recruter un joueur de haut niveau à ce poste l'été prochain. Les dirigeants barcelonais devront aussi réussir à convaincre le club concerné de lâcher son joueur sans possibilité de le remplacer à court terme.

La situation est donc compliquée, ce qui n'empêche pas la presse catalane de glisser le nom de deux joueurs ce mardi. D'abord celui de Juanfran Moreno, le latéral droit du Deportivo La Corogne (16e de Liga). Titulaire en Galice, ce joueur de 28 ans, passé plus jeune par le Real Madrid, est sous contrat jusqu'en 2020 et possède une clause libératoire fixée à 8 millions d'euros. Selon Mundo Deportivo et Sport, le Barça est capable de débourser cette somme et a entamé des discussions avec le Depor. L'autre option mènerait au Vénézuélien de Malaga (13e) Roberto Rosales (28 ans), sous contrat jusqu'en 2019 avec une clause de 6 millions d'euros.