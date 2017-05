La prolongation de Messi ? Il ne manquerait plus que la signature...

"Il va prolonger", "il ne manque que la signature". Comme c'est le cas depuis le début de ce feuilleton, la presse catalane se veut optimiste et n'imagine pas une seule seconde Leo Messi refuser de prolonger son contrat au FC Barcelone, qui expire en juin 2018. Dans les tuyaux depuis plusieurs mois, ce nouveau contrat censé aller jusqu'en juin 2022 et devant permettre à l'Argentin de toucher plus de 30 millions d'euros par an n'a pourtant toujours pas été signé.

Vendredi dernier, le quotidien madrilène AS révélait ainsi que le clan Messi avait récemment refusé une première offre des dirigeants catalans. Rien d'alarmant a priori puisqu'il était précisé que les discussions continuaient et que les deux parties avaient envie de trouver un accord, sans se précipiter pour autant. Sentiment partagé par le quotidien catalan Mundo Deportivo qui assure à sa Une ce lundi que tout est bouclé, ou presque, et qu'il ne reste qu'à déterminer une date pour annoncer l'accord.

Une question de semaines ?

Une tendance confirmée aussi par Jordi Mestre, vice-président sportif du FC Barcelone, samedi après le doublé de Leo Messi face à Villarreal : "La prolongation de Messi est très bien engagée, nous sommes dans la dernière ligne droite et nous espérons pouvoir l'annoncer dans les prochains jours. Je ne peux pas donner de date exacte, mais c'est pour très bientôt."

Selon l'autre quotidien sportif barcelonais Sport, il reste encore "quelques détails importants" à régler, mais la présence ces derniers jours de Jorge Messi (père de Leo) à Barcelone aurait fait grandement avancer le dossier. Le Barça jouant encore le titre en Liga et étant qualifié pour la finale de la Coupe du Roi (le 27 mai prochain face à Alavés), l'officialisation de cette prolongation pourrait être faite lors de la pré-saison estivale selon le média catalan. Les supporters barcelonais devront donc s'armer de patience encore quelques semaines.