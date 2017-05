Le Barça prend 3 points d'avance sur le Real en battant Villarreal 4-1

Efficace sans être exceptionnel, le Barça a fait le boulot en cette fin de samedi après-midi. Les Catalans sont parvenus à battre Villarreal au Camp Nou (4-1) à l'occasion de la 36e journée de la Liga. Un résultat obtenu grâce à la MSN, Messi-Suarez-Neymar, tous trois buteurs et bien en jambes. Avec désormais 84 points, ils mettent la pression sur le Real Madrid qui se déplace dans la soirée à Grenade. Les Merengue sont ainsi dans l'obligation de s'imposer pour revenir à la hauteur des Blaugrana et conserver un avantage dans la course au titre grâce au match en retard qu'ils ont encore à disputer.

Après vingt premières minutes compliquées face à bloc défensif très compact et bien organisé, les joueurs de Luis Enrique ont fini par trouver la faille sur leur première véritable occasion. Sur la trajectoire du ballon après une tentative de Messi, Neymar a pu marquer du pointu dans les six mètres (1-0, 21). Un avantage de courte durée puisque Bakambu a rapidement égalisé après avoir pris de vitesse Piqué depuis le milieu de terrain (1-1, 32e). Les Catalans s'en sont alors remis à leur quintuple Ballon d'Or. Messi, d'un tir croisé à 20 mètres, a permis à son équipe de reprendre les devants juste avant la pause (2-1, 45e).

100e doublé de Messi en Liga

Après la reprise, le Barça a conservé la maitrise du jeu pour s'éviter toute mauvaise surprise. Le match est tombé dans un faux rythme. Jusqu'à l'exploit individuel de Suarez. Après un magnifique crochet dans la surface, il a aggravé la marque d'un tir croisé du droit (3-1, 69e). Le break effectué, les Catalans ont pu se laisser aller à quelques gestes de grande classe. Comme le dribble spectaculaire de Neymar à l'origine du penalty transformé par Messi d'une Panenka (4-1, 82e). Histoire de s'assurer définitivement d'un onzième succès consécutif à domicile en Liga.