Liga - Grâce à un doublé de Sergio Ramos, le Real Madrid s'impose contre Malaga (2-1)

Il a des statistiques à en faire pâlir les plus grands buteurs de la planète. En signant un doublé face à Malaga lors de la 19e journée de Liga (2-1), Sergio Ramos a offert un succès et quatre points d'avance à son équipe en tête du championnat. Il a aussi porté son total de buts à six unités en championnat cette saison. Soit autant qu'Aduriz (6) ou Gameiro (6) et même plus que Karim Benzema (5), Gareth Bale (5) ou encore Neymar (4). Rien que ça !

Kroos-Ramos, le duo en or

Et comme face au Barça ou au Deportivo La Corogne il y a un mois, l'Espagnol a marqué des buts décisifs, à défaut de les avoir inscrit dans le temps additionnel. Ce doublé, le deuxième de sa carrière en Liga après celui inscrit face à Levante en 2008, est tombé à pic pour le Real, dont les attaquants n'étaient pas dans un grand jour. Trop maladroits et surtout trop souvent hors-jeu (9 fois!), les Merengue ont longtemps été sans solution. Il faut dire aussi que Kameni, auteur d'un grand match malgré une boulette sans conséquence, a souvent dégoûté le trio Vazquez-Benzema-Ronaldo.

C'est donc sur coup de pied arrêté et grâce à Ramos que le Real s'en est tiré, revenant aux vestiaires avec deux buts d'avance. Le capitaine de la Casa Blanca a d'abord repris d'une tête magistrale un corner frappé côté droit par Kroos (35e), avant de pousser du pied droit dans le but vide un coup franc à nouveau frappé par l'Allemand depuis l'aile gauche (43e).

Le Real, champion "d'hiver"

De son côté, Malaga s'enfonce dans la crise malgré un contenu plutôt intéressant offensivement. Mais les Andalous enchainent là une cinquième défaite de rang, et le but de Juanpi (63e), inscrit du gauche dans un but presque vide, n'aura finalement rien changé.

Le Real Madrid remporte symboliquement la phase aller de la Liga, et se relance après deux défaites de rang toutes compétitions confondues. Seule ombre au tableau, la sortie sur blessure de Marcelo à la demi-heure de jeu. Le Brésilien va rejoindre Carvajal à l'infirmerie, laissant les couloirs défensifs du Real orphelins de leurs titulaires habituels.