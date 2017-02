Liga : Kovacic est désormais intégré et c’est le Real qui en profite

Il vient d’inscrire le premier but de sa carrière en Liga. Il, Mateo Kovacic, n’est pas forcément prédestiné à empiler les buts au cours d’une saison de football. Mais ce fait notable, intervenu lors du match contre la Real Sociedad (3-0) ces derniers jours, vient logiquement mettre en lumière l’ancien milieu de l’Inter Milan.

Depuis le début du nouvel exercice, le joueur de 22 ans (il en aura 23 en mai) a su saisir sa chance dans l’effectif pléthorique de l’ogre madrilène. Profitant des blessures du trio de titulaires Luka Modric – Casemiro – Toni Kroos, Kovacic a tiré son épingle du jeu pour obtenir la confiance de Zinédine Zidane.

Il n’y était pas forcément parvenu lors de sa première saison avec la Casa Blanca, auréolée de 8 petites titularisations en 38 journées de Liga. L'évolution du Croate est ainsi saisissante puisqu'il compte déjà 4 titularisations de plus (12) en une moitié de saison (le Real n'a disputé que 19 matches), lui qui a égalé son temps de jeu passé en championnat (environ 1030 minutes dans les deux cas).

Mateo KovacicAFP

Le joueur complet par excellence

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la nouvelle confiance que Zinédine Zidane accorde à Mateo Kovacic. Son profil, d'abord, est de nature à le rendre plus attirant pour le technicien français que les très (trop ?) offensifs Isco et James Rodriguez. Plus polyvalent, plus défensif, tout simplement plus complet, l'ancien Milanais est à ce jour le "quatrième homme" de l'entrejeu madrilène.

Capable de servir de relai ou de jouer les sentinelles, Kovacic montre aussi davantage d'aisance que la saison passée quand il foule les pelouses de Santiago-Bernabéu et d'Espagne. La résultante, peut-être, des nombreux progrès affichés ces derniers mois. Au pressing, Kovacic est devenu un sacré client. Pour sortir le ballon, ses dribbles sont plus sûrs, ses passes sont plus précises. Quant à l'audace du jeunot, que l'on sait importante, elle semble désormais maîtrisée mais toujours bien présente.

Le premier but en Liga de Kovacic vient illustrer cet aspect de sa personnalité. Alors que le score était de 0-0, Kovacic a pris des risques dans ses déplacements pour surprendre le collectif de la Real Sociedad. Résultat : il s'est retrouvé à un poste d'avant-centre pour ouvrir le score en face à face. Plus globalement, le joueur révélé au Dinamo Zagreb affiche désormais une palette très complète et un volume de jeu spectaculaire.

"Kovacic représente le futur du Real"

"C'est un joueur important pour nous, a confessé Zidane après le dernier match plein de son milieu de terrain face aux Basques. Il est jeune, mais dès qu'il joue il est bon." Le compliment traduit assez clairement le palier franchi par Kovacic d'une saison à l'autre, lui dont la régularité ne peut décemment pas déplaire à son entraîneur. Avec un élément de ce niveau, le Real subit logiquement moins les absences à répétition de ses joueurs et trône toujours en tête du championnat (un point devant le Barça et deux matches en moins).

Pour Darijo Srna, il faut d'ailleurs s'attendre à encore mieux de la part de Mateo Kovacic. "Même s’il a beaucoup progressé depuis son arrivée au Real, on n’a pas encore vu tout ce dont il est capable, a confié l'ancien capitaine de la Croatie à Marca cette semaine. Mais nous finirons par le voir. Il représente le futur du Real Madrid." Il représente également une belle page du présent...