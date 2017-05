Zidane sur Mbappé : "Je me concentre uniquement sur les joueurs que j'ai à ma disposition"

Selon l'édition de vendredi du quotidien sportif madrilène Marca, Kylian Mbappé, nouvelle pépite du football français (18 ans), aurait fait part au Real de son envie de rejoindre le club onze fois champion d'Europe. Interrogé en conférence de presse, Zidane a rappelé que Mbappé avait un temps envisagé de rejoindre le centre de formation du Real avant de finalement choisir celui de Monaco, équipe avec laquelle il s'est révélé cette saison en inscrivant 24 buts.

"Il a failli signer au Real Madrid, ça ne s'est pas fait", a souligné Zidane. "C'est un joueur qui est en train de montrer toutes ses qualités, il est en train de faire une saison exceptionnelle. Mais pour le reste, je ne vais pas parler parce que vous savez très bien que ce sont des commentaires juste pour dire des choses dans la presse", a fait valoir le technicien français. "Moi je me concentre uniquement sur les joueurs que j'ai à ma disposition et rien de plus parce que ce n'est jamais très bon de parler de ça. Même si j'ai un avis, ce n'est jamais très bon de parler de joueurs qui ne sont pas mes joueurs", a-t-il conclu.

Vidéo - Real Madrid - Zidane : "Mbappé fait une saison exceptionnelle" 00:48

Marca ne cite pas de source mais fait état de contacts entre le Real et l'entourage du joueur. "(Mbappé) veut jouer au sein du club madrilène et c'est le message qu'il a fait parvenir aux émissaires merengues qui ont pris contact avec l'entourage familial du joueur", écrit le journal. Le quotidien sportif espagnol reconnaît néanmoins que la concurrence sera féroce face au Paris SG ou Manchester United, évoquant une opération qui "pourrait dépasser les 100 millions d'euros".

L'été promet d'être mouvementé à Madrid sur le marché des transferts puisque les "socios" (supporters-actionnaires) du Real vont être appelés aux urnes pour élire le président du club, une période propice aux recrutements spectaculaires. Selon la presse, l'actuel président Florentino Pérez (70 ans), en poste entre 2000 et 2006, puis depuis 2009, devrait être candidat à sa propre succession.