En attendant Coutinho et/ou Dembélé, le Barça s'offre Paulinho pour 40 millions

Le Barça tient sa première recrue post-Neymar, et ce n'est pas la plus spectaculaire. En attendant de boucler, peut-être, les venues de Coutinho et/ou Ousmane Dembélé, le FC Barcelone a officialisé le recrutement de Paulinho pour la modique somme de 40 millions d'euros.

Milieu défensif de 29 ans, Paulinho compte 41 sélections avec le Brésil, dont il a continué à porter le maillot malgré son départ en Chine lors de l'été 2015, alors qu'il évoluait à Tottenham en Premier League. Après avoir mis son véto à un départ de son joueur, le Guangzhou Evergrande a finalement accepté de le libérer contre le paiement de sa clause libératoire, fixée à 40 millions d'euros. Paulinho passera sa visite médicale jeudi, avant de signer son contrat qui comportera une clause libératoire de 120 millions d'euros.

Paulinho, première recrue de l'ère post-Neymar

Pour le FC Barcelone, qui possède à son poste l'indéboulonnable Sergio Busquets, ce recrutement n'est pas forcément celui que les socios attendaient, ou espéraient le plus. Paulinho n'est pas non plus un joueur mineur et pourra, a priori, évoluer aussi devant la sentinelle Busquets s'il le faut, dans un registre plus physique que Rakitic, Iniesta ou autre Denis Suarez.

Le joueur révélé au Corinthians a aussi l'avantage de posséder le même agent qu'un certain Coutinho, ce qui pour certains est tout sauf un hasard. Le Barça, qui a été nettement inférieur à son rival madrilène dimanche, signe en tout cas sa troisième recrue de l'été après Gerard Deulofeu (racheté pour 12 millions à Everton) et Nelson Semedo (recruté à Benfica pour 30 millions), sa première surtout depuis le transfert de Neymar au PSG pour 222 millions. Le club catalan va désormais pouvoir accélérer sur ses deux dossiers prioritaires : Coutinho et Ousmane Dembélé.