36e journée : Le PSG étrille Bastia 5-0 et revient à hauteur de Monaco

Le PSG n'a pas eu à forcer pour se remettre de la claque niçoise. Largement supérieurs, les Parisiens ont facilement battu Bastia (5-0) samedi au Parc des Princes, lors de la 36e journée de Ligue 1. L'équipe d'Unai Emery a fait la différence en l'espace de trois minutes grâce à une action limpide conclue par Lucas (32e) et un but pour le moins discutable de Marco Verratti (35e) avant de sceller son succès en fin de match grâce à un doublé d’Edinson Cavani (76e, 89e) et un but de Marquinhos (82e). Il lui permet provisoirement de revenir à la hauteur de Monaco en tête du classement et de prendre six points d'avance sur Nice, troisième.

Trois minutes ont donc suffi à un PSG dominateur dès le coup d'envoi pour faire le break. Lucas, titularisé à la place d'Angel Di Maria, suspendu, en a profité pour retrouver le chemin des filets. Après avoir expédié un missile sur l'équerre de Jean-Louis Leca, le Brésilien n'a eu qu'à pousser le ballon au fond des filets sur un centre parfait de Blaise Matuidi, lumineusement servi par Julian Draxler (1-0, 32e).

Quasiment dans la foulée, Paris a doublé la mise sur un but très litigieux. Alors que Leca était en train d'aider Matuidi, victime d'une faute non sanctionnée dans la surface, à se relever, le PSG a joué rapidement une touche et Marco Verratti a profité de la confusion pour placer une frappe sous la barre du portier bastiais, mal placé (2-0, 35e). Au grand dam de Bastia et de Leca, qui a écopé d'un avertissement pour protestation.

Marco Verratti a inscrit un but polémique face à BastiaGetty Images

Cavani s'offre un doublé, Lo Celso un festival

Avec un break d'avance, Paris a déroulé, multipliant les occasions de but (40e, 45e, 63e, 64e) avant de se mettre définitivement à l'abri sous l'impulsion de ses remplaçants. D'abord Gonçalo Guedes, qui a offert à Cavani son premier but dans ce match sur un plateau après un magnifique une-deux avec Julian Draxler (3-0, 76e). El Matador, après avoir vu son penalty sorti par Leca (80e), a fini par signer un doublé du pointu sur un service de Draxler (5-0, 89e).

Entre-temps, il y a eu le festival Giovanni Lo Celso. Guère utilisé depuis son arrivée l'hiver dernier, le jeune meneur argentin a signé une action de très grande classe avec un petit pont sur Alexander Djiku et un subtil ballon piqué, touché au dernier moment par Marquinhos, pour tromper Leca (4-0, 82e). L'ancien joueur de Rosario a même failli s'offrir son premier but trois minutes plus tard en expédiant une demi-volée sur la barre bastiaise (85e). Son entrée remarquée a complété le bel après-midi d'un PSG qui a un peu retrouvé le sourire après la débâcle de Nice.