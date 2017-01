A 38 ans, Drogba n'est pas contre un retour à l'OM

C'est l'énième - et peut-être le dernier - épisode d'un feuilleton qui agite l'Olympique de Marseille depuis juillet 2004, une série à succès : "le retour de Drogba à l'OM". Dans le Canal Football Club de dimanche, Didier Drogba s'est une nouvelle fois exprimé sur le sujet et un club avec qui il a vécu une intense idylle d’un an. Une année durant laquelle l'ancien international ivoirien a fait chavirer les tribunes du Vélodrome comme peu l’avaient fait avant et, surtout, après son passage.

Sans club depuis son départ de Montréal, l'avant-centre qui aura 39 ans en mars a assuré qu'il espérait toujours "pouvoir tenir (sa) promesse". A savoir : porter de nouveau la tunique blanche et bleue de l'Olympique de Marseille. Pourquoi maintenant et pas plus tôt ? "C’est la question éternelle depuis plus de douze ans maintenant. A chaque fois que j’ai répondu, les gens disaient 'lui, il parle, il parle, mais il ne revient pas'. Mais ça ne dépendait pas que de moi", a-t-il confié dimanche sur Canal Plus.

Avant de préciser : "Vous faites partir un joueur, il grandit, il gagne bien sa vie financièrement, et vous voulez qu’il diminue son salaire par deux pour le club... 'C’est qu’il n’aime pas Marseille'… Mais non, qui travaille pour gagner moins ?"

Aujourd'hui, la donne est différente. Et la réunion semble de nouveau envisageable. Parce que Didier Drogba en a envie. "Ça peut se faire, il faut juste prendre la peine et le temps de s’asseoir et discuter. Mais ce n’est pas en le criant sur les toits que ça va se faire", a-t-il lancé, comme un appel du pied à la nouvelle direction de l'Olympique de Marseille. Serait-ce bien raisonnable ? DD est partant. La balle est dans le camp de Jacques-Henri Eyraud et de l'état-major phocéen.