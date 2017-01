A Montpellier, les supporters ont choisi leur camp et manifestent leur soutien à Hantz

La Mosson donne de la voix. Alors que Louis Nicollin a publiquement remis en cause le travail de Frédéric Hantz installant un climat tendu à la Paillade, les supporters du MHSC ont manifesté leur soutien à leur entraîneur ce jeudi en marge de l'entraînement. "Nous ne sommes pas là pour mettre de l'huile sur le feu, mais pour apporter un soutien sans faille au coach et appeler à la raison Louis Nicollin", a expliqué Sylvain, porte-parole des supporters, à un correspondant de l'AFP. "On n'est pas un gros club avec d'énormes moyens. Il ne faut pas se tirer dans les pattes, mais tirer dans le même sens. Cela ne sert à rien que le président le (Hantz) casse comme ça", a-t-il ajouté.

La brouille entre les deux hommes a commencé le 9 janvier au lendemain de l'élimination à Lyon en Coupe de France (5-0). "Je me pose des questions sur le coaching (...) Je commence à en avoir plein le cul. On n'a pas les moyens de le licencier (Hantz) mais c'est à lui de faire son boulot", avait vertement critiqué Nicollin au micro de France Bleu Hérault. Le vendredi 13, en conférence de presse, Frédéric Hantz avait expliqué être "très touché" par cette déclaration en forme de "rupture".

Un message pour Laurent Nicollin

Outre les chants à l'adresse de Frédéric Hantz et de nombreux jets de fumigènes, les supporters de Montpellier ont déployé une banderole sur le grillage de l'un des terrains d'entraînement, sur laquelle était écrit: "nous non plus, nous n'avons pas la langue à la poche. Soutien au coach". Au-delà du soutien à Hantz, les Ultras ont appelé Laurent Nicollin, président délégué et fils du patron emblématique du club héraultais, à s'emparer du pouvoir. "Ce n'est pas à moi à dire s'il (Louis Nicollin, ndlr) est un peu dépassé par les événements, mais on veut adresser un message à Laurent avec lequel on a de très bons rapports. La passation de pouvoir, c'est bien, mais le pouvoir, si on le veut, il faut le prendre", a estimé Sylvain. Montpellier, qui occupe la 13e place de la Ligue 1, se déplace samedi chez la lanterne rouge, Metz, pour une rencontre très importante dans la course au maintien et comptant pour la 21e journée de championnat.