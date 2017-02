Aulas annonce des ventes significatives et une grosse arrivée cet été à l'OL

L'été sera chaud à Lyon ! Le président de l'Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas a annoncé qu'il y aurait des ventes de joueurs "très significatives avant le 30 juin", tout en ajoutant vouloir attirer "chaque année un grand joueur de plus dans l'effectif", mercredi lors d'une conférence téléphonique.

" Des ventes très significatives avant le 30 juin "

"On n'a pas fait de cessions, volontairement, de joueurs (lors du dernier mercato estival) parce qu'on avait eu une offre sur Tolisso, et d'autres offres mais on n'a pas souhaité y donner suite. Il faudra regarder sur la partie vente de joueurs ce qui se passe à la fin de l'année. Je pense qu'il y aura des ventes très significatives avant le 30 juin", a annoncé Aulas, au lendemain de la publication des résultats du 1er semestre de l'exercice 2016-2017 d'OL Groupe, la holding cotée qui coiffe le club rhodanien.

Alexandre Lacazette buteur lors de Lyon - Nancy en Ligue 1 en Ligue 1 le 8 février 2017AFP

Sur la période juillet-décembre, OL Groupe a enregistré une perte nette (part du groupe) de 2,3 millions d'euros, alors qu'elle était bénéficiaire de 19,7 millions d'euros un an plus tôt, en raison notamment "de la quasi-absence de trading de joueur sur le semestre écoulé", selon un communiqué publié mardi. Sur les six mois écoulés, OL Groupe n'a encaissé que 1,5 million d'euros à ce titre à l'occasion du transfert de Lindsay Rose au FC Lorient, alors que les précédentes cessions avaient rapporté 26,2 millions d'euros au club un an plus tôt.

Aulas veut recruter une star à chaque mercato

Mais Aulas s'est félicité de pouvoir compter sur "170 millions d'euros de plus-values potentielles", valorisation basée sur les estimations du site spécialisé Transfermarkt, "et il y aura bien un moment où le stock devra s'écouler". Si des joueurs majeurs comme Alexandre Lacazette, meilleur buteur du club, ont exprimé des envies de départ, Aulas a toutefois assuré qu'il n'était pas "obligé" de vendre à tout prix.

Au-delà du souhait de conserver ses meilleurs joueurs, le dirigeant lyonnais a intégré dans sa nouvelle stratégie une volonté d'attirer des "grands joueurs" pour bâtir une équipe compétitive sur le plan européen. "On aura sûrement l'occasion dans le futur d'avoir chaque année un grand joueur de plus dans l'effectif. Je pense que c'est la stratégie : toujours valoriser le centre de formation parce que c'est notre culture et puis, maintenant que les résultats financiers sont équilibrés et qu'on a une puissance financière très importante, de pouvoir avoir un nouveau joueur par mercato de grande qualité", a-t-il annoncé. Comme son dernier exemple en date : le recrutement du Néerlandais Memphis Depay cet hiver pour près de 25 millions d'euros (bonus compris).