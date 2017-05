De Nice à Lyon, tout le monde se lève pour Ben Arfa (PSG)

Il rêvait de faire vibrer le Parc des Princes. Mais sauf retournement de situation ou départ estival d'Unai Emery, Hatem Ben Arfa ne réalisera finalement jamais son rêve de s'imposer au PSG, lui le natif de Clamart. Après une année à cirer le banc parisien, le milieu offensif tricolore pourrait en effet mettre les voiles cet été, à un an de la fin de son contrat, même s'il n'a encore jamais publiquement fait part de cette volonté.

Aulas tend la main à Ben Arfa...

En tout cas, les courtisans ne manquent pas et ne se cachent plus. Ce week-end, Jean-Michel Aulas a fait part de son souhait de rapatrier entre Rhône et Saône l'ancien prodige de Clairefontaine, que l'OL avait lancé en pro et déjà tenté de rapatrier l'été dernier : "Les offres qui ont été faites à Hatem (l'été dernier) étaient trois à quatre fois supérieures à celles que l’on pouvait faire. Il m’avait dit à l’époque qu’il allait revenir. S’il veut revenir, il faut qu'Hatem m’appelle, il a mon numéro de téléphone", a ainsi lancé le président au micro de beIN Sports, assumant que sa déclaration était une invitation : "Je viens de faire la démarche (de vouloir le recruter) en vous disant que j’adorerais qu’il revienne, mais cette fois-ci, c’est à lui de téléphoner."

... l'Allianz Riviera réclame son retour

Si certains membres de l'entourage de Ben Arfa laissent filtrer dans la presse une volonté de ce dernier de s'imposer à Paris, et donc d'honorer sa deuxième année de contrat, le joueur suscite en tout cas toujours autant d'admiration à Nice, où il a réalisé en 2015-2016 la plus belle saison de sa carrière. "Hatem on t’aime, Hatem on t’adore", ont ainsi chanté les supporters niçois dimanche soir à l'issue de la défaite des Aiglons contre Angers. "Je ne sais pas si c’est un message pour le mercato, mais il est reçu", leur a répondu avec le sourire leur président Jean-Pierre Rivère, qui se montrait toutefois assez pessimiste sur le sujet le 1er mai dernier : "C’est un dossier très compliqué et je pense qu’il restera au PSG ou qu’il ira à l’étranger", glissait-il sur RMC.