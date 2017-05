Et si Claudio Ranieri remplaçait Lucien Favre sur le banc de Nice ?

Un an et puis s'en va ? Assuré de terminer au minimum troisième de Ligue 1, et donc de disputer les barrages de la prochaine édition de la Ligue des champions, le Gym pourrait perdre cet été son entraîneur Lucien Favre, annoncé avec insistance du côté du Borussia Dortmund. Mardi, c'est le quotidien allemand Bild qui a révélé que le technicien suisse, passé avec brio par le Hertha Berlin puis le Borussia Mönchenglabach, était en pole position pour succéder à Thomas Tuchel sur le banc du Borussia Dortmund.

Un intérêt confirmé ensuite par RMC, l'Equipe et Nice-Matin. Et selon ces différentes sources, Lucien Favre aurait déjà été en contact avec les dirigeants allemands et serait tenté par le projet Dortmund. S'il ne ferait pas d'un départ de Nice une priorité absolue, Favre ne serait pas insensible à l'intérêt du BvB et redouterait aussi de voir les Aiglons perdre en compétitivité la saison prochaine, avec les départs attendus de plusieurs cadres comme Balotelli, Belhanda, Baysse et Ricardo Pereira.

Mario Balotelli et Lucien Favre avec Nice en 2016.AFP

Favre tenté par Dortmund... Ranieri pour le remplacer ?

Des craintes dont souhaiteraient profiter les dirigeants du Borussia Dortmund, actuellement en froid avec leur entraîneur. Et l'OGC Nice dans tout ça ? Ayant fait signer un bail de trois ans l'été dernier à Lucien Favre, le Gym n'a officiellement aucune envie de s'en séparer. Mais à en croire France Football, la direction niçoise n'écarte pas cette possibilité et travaillerait même déjà depuis plusieurs semaines sur son possible successeur.

Et celui-ci pourrait être tout sauf un inconnu, un certain Claudio Ranieri ! Remercié par Leicester City en février dernier après avoir conquis la Premier League quelques mois plus tôt, l'entraîneur italien de 65 ans serait la priorité du président Jean-Pierre Rivère en cas de départ de Lucien Favre. Également courtisé par l'OL et West Ham selon FF, l'ancien coach de l'AS Monaco serait de son côté emballé par la perspective de diriger les Aiglons, lui qui avait été viré du voisin monégasque en 2014 après avoir terminé deuxième du championnat derrière le PSG. Depuis son passage sur le Rocher, Ranieri est résident de la Principauté, ce qui pourrait aider à convaincre Nice.