Favre au secours de Schmeichel

"Il ne faudra pas attaquer sans arrière-pensée. Il faudra être intelligent dans le jeu. Mais on sait qu'on doit gagner avec deux buts d'écart. On va le faire, a martelé le technicien suisse, revenu cet été après deux saisons à Nice (2016-2018). Chez nous ce soir, ça manquait de rythme, de mouvement et de maîtrise de la balle. On n'est pas revenu trop confiant à la mi-temps. Il y a des joueurs de qualité en face, avec une très bonne organisation."

Lucien Favre a également tenu à défendre Kasper Schmeichel, dont la sortie manquée a permis à Stipe Perica (74e) de trouver l'ouverture. "C'est assez difficile pour lui, a-t-il souligné. Mais il y a un petit problème quand même, il faut revoir l'action." Avant le déplacement à Clermont dimanche et le match retour jeudi prochain à Nice, le Gym est déjà dos au mur.

