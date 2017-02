Genesio sous pression, Dupraz retrouve Casoni : les 7 bonnes raisons de suivre la Ligue 1 mercredi

Pour voir si Dupraz et Casoni vont encore s'éviter

L'antagonisme entre Pascal Dupraz et Bernard Casoni est profond et remonte à l'époque où les deux hommes cohabitaient tant bien que mal à l'ETG. Au match aller, l'entraîneur du TFC avait royalement ignoré le nouveau coach des Merlus lors de la traditionnelle poignée de mains d'avant-match. Forcément, tout le monde se demande si la scène va se reproduire ce mercredi au Moustoir. Si on peut voir autant de spectacle qu'à l'aller (victoire 3-2 du TFC), on est également preneur.

Pascal Dupraz à ToulouseAFP

Parce que ça commence à chauffer sérieusement pour Genesio

Jean-Michel Aulas a beau défendre bec et ongles Bruno Genesio, ce dernier n'a jamais semblé autant sur la sellette qu'après le non-match de son équipe dimanche dans le derby face à Saint-Etienne. Restant sur quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, l'OL doit absolument gagner ce mercredi face à Nancy. Contesté par ses propres supporters pour ses choix tactiques et ses compositions d'équipe, Genesio n'a pas le droit à l'erreur devant son public.

Bruno Genesio sur le banc de LyonPanoramic

Parce que Balotelli a une réputation à tenir

Grosse affiche à l'Allianz Riviera entre un Nice en quête de rebond après sa claque reçue à Monaco (3-0) et un Saint-Etienne euphorique suite à sa belle victoire contre l'OL (2-0). Muet sur le Rocher le week-end dernier, Mario Balotelli tentera de retrouver le chemin des filets devant ses supporters, lui qui possède la particularité d'avoir marqué tous ses buts en championnat cette saison à domicile (9 au total).

Mario Balotelli, le père Noël de l'OGC Nice.Panoramic

Parce que l'OM doit se racheter

En août dernier, l'Olympique de Marseille de Franck Passi avait été logiquement battu au Roudourou par d'entreprenants Guingampais (2-1). Une époque pas si lointaine où l'OM alignait au coup d'envoi Abou Diaby, Lassana Diarra, Tomas Hubocan ou autre Saif-Eddine Khaoui. Plus costaud sur le papier six mois plus tard, Marseille reste sur un fâcheux revers à Metz et va devoir réagir dès ce mercredi contre l'EAG, qui n'a plus gagné hors de ses bases en Ligue 1 depuis la fin octobre et un succès 3-1 sur la pelouse de... l'Olympique Lyonnais.

Pelé (Marseille) Ligue 1 2017AFP

Parce que Metz et Dijon ne veulent pas retourner en Ligue 2

Choc de promus et de mal classés à Saint-Symphorien. Metz, 17e avec 24 points et un match à rejouer contre l'OL, reçoit Dijon, 16e avec autant de points mais un meilleur goal-average. Autant dire qu'une défaite n'est souhaitée par aucune des deux équipes. Dijon, qui a ramené trois points de son dernier déplacement à Lorient, et Metz, qui vient de s'offrir le scalp de Marseille, voudront prouver qu'ils ont toujours leur place dans l'élite.

Yann Jouffre buteur pour Metz contre Marseille en Ligue 1 le 3 février 2017Panoramic

Pour voir si Rennes va gagner son premier match de l'année

Le Stade Rennais n'a perdu qu'une fois en Ligue 1 à Angers et c'était en 1976... Mais la bande à Christian Gourcuff ne gagne pas en championnat en 2017 : quatre matches, trois nuls et une défaite. Pire même, Rennes n'a plus remporté les trois points en L1 depuis sept matches et un succès contre les Verts le 4 décembre dernier (2-0). A six unités seulement de la 4e place, les Rennais doivent renouer avec le succès s'ils veulent garder une chance d'accrocher une place européenne en fin de saison.

Yoann Gourcuff face à Jérémy Ménez, lors de Bordeaux-Rennes, 2017AFP

Parce que Conceição à Furiani, ça peut faire des étincelles

L'effet Conceição, c'est fini ? Après des débuts tonitruants sur le banc des Canaris, le Portugais voit son équipe marquer le pas depuis quatre rencontres. Face à un Bastia dans l'obligation de gagner pour espérer se sauver, Conceição va devoir trouver les mots et faire preuve de caractère pour ramener un résultat de Furiani. Connaissant le personnage et le contexte bastiais, on peut s'attendre à un match engagé et animé, sur comme en dehors du rectangle vert.