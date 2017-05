Jimmy Briand prolonge le plaisir à Guingamp jusqu'en 2019

Jimmy Briand reste fidèle à l'En Avant. Auteur à 31 ans de sa meilleure saison en Ligue 1, avec déjà 12 buts et 5 passes décisives, l'attaquant guingampais arrivait en fin de contrat au 30 juin. Une situation contractuelle qui attirait forcément la curiosité de plusieurs clubs, dont les Girondins de Bordeaux de son ancien entraîneur Jocelyn Gourvennec et le Stade Rennais, son club formateur.

Mais Jimmy Briand a finalement décidé de prolonger le plaisir de deux saisons supplémentaires au Roudourou. "J'ai passé deux superbes saisons ici, je me suis senti tout de suite comme chez moi. Arrivé à un certain âge, il y a trois choses qui sont très importantes : que sa famille se sente bien où elle est, se sentir voulu par le club, l'entraîneur et les supporters, et être content aussi avec son contrat. Aujourd'hui, les trois critères sont réunis et je suis très content de continuer l'aventure", s'est réjoui le joueur lors d'une conférence de presse.