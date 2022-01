des raisons liées au Covid". Résultat, c'est un Bordeaux classe biberon qui s'est présenté à Brest en seizièmes de finale de la Coupe de France… Vingt-et-un. C'est le nombre d’absents que déploraient les Girondins, ce dimanche, pour "". Résultat, c'est un Bordeaux classe biberon qui s'est présenté à Brest en seizièmes de finale de la Coupe de France… et n'a pas fait le poids (3-0) . Jimmy Briand, capitaine du haut de ses 36 ans, a salué la performance de ses inexpérimentés partenaires, tout en critiquant la tenue de la rencontre.

"Il faut féliciter ces jeunes, ce n'était pas simple pour eux et je pense qu'ils ont répondu présent", a déclaré en zone mixte l'attaquant aux 102 buts en Ligue 1, comme rapporté par RMC. "On a fait avec nos armes et aujourd’hui, nos armes, c’étaient eux…", a-t-il ajouté, sur un ton désabusé, avant d’être relancé par l'un de nos confrères, concernant la décision de maintenir la partie.

A la question "aurait-il fallu jouer ce match ?", Briand a répondu : "Non. Clairement, non." "On nous a 'obligés' à jouer et malheureusement on sort de cette compétition qui était importante pour nous. On a pu voir que c'était une mascarade", a-t-il conclu. Comme lui, Vladimir Petkovic, le coach girondin, a d'abord donné dans le compliment : "Il y avait une différence physique notable, mais dans l'ensemble ils (les jeunes) se sont bien comportés". Avant de partager son inquiétude.

"Cela peut être dangereux pour leur santé"

La situation sanitaire rend difficile la préparation du match de l'OM. 10 à 15 joueurs risqueraient de ne pas pouvoir jouer. Les joueurs restés 10 à 15 jours sans entraînement reprendront le jeudi pour le vendredi, cela peut être dangereux pour leur santé." Le prochain rendez-vous des Bordelais est fixé à vendredi, avec la réception de l'OM - quant à lui victorieux 0-3 à Chauvigny -, en Ligue 1. L'ex-sélectionneur de la Suisse l'appréhende : "."

"Ce n'est pas moi qui vais devoir décider, mais la situation sanitaire", a appuyé Petkovic, concernant la perspective d'un report de cette rencontre de la 20e journée de championnat, alors que pour ne rien arranger, Briand est sorti à la 51e minute, "sur blessure après une semelle". D’après L'Equipe, le club girondin "devrait formuler une demande officielle pour repousser l’affiche face au rival marseillais".

